孫興慜１得点１アシスト　ＬＡＦＣがプレーオフ８強進出

「スーパーソニー」孫興慜（ソン・フンミン、３３）が１得点１アシストを記録し、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）が２０２５年メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）カップ・プレーオフ（ＰＯ）西カンファレンス準決勝に進出した。ＬＡＦＣは３日に行われたＭＬＳカップＰＯ１回戦（３戦２勝制）第２戦のアウェーゲームでオースティンを４－１で下した。最前線のストライカーとして先発出場した孫興慜は前半２１分、先制ゴールを決めた。デニス・ブアンガ（３１・ガボン）のパスを受けてペナルティーエリアに切り込み、フェイントで守備をかわして左足でゴールネットを揺らした。ＰＯ初得点となった孫興慜は、ＬＡＦＣ加入から３カ月で二桁得点（１０ゴール）を達成した。孫興慜はレギュラーシーズンで１０試合９ゴールを記録していた。孫興慜はその４分後、アシストも記録した。相手ＧＫが飛び出して空いたゴールに向けて放ったシュートがＤＦに阻まれると、反対側にいたブアンガへパスを送り、ブアンガが右足でシュートを決めた。ＬＡＦＣは前半４４分にブアンガ、後半アディショナルタイムにジェレミー・エボビス（２８・米国）がそれぞれ追加点を挙げた。先月３０日のＰＯ１回戦第１戦（ホーム）でオースティンを２－１で下したＬＡＦＣは、シリーズ２連勝でカンファレンス準決勝進出を決めた。サッカーデータ専門サイト「FotMob（フットモブ）」は、孫興慜にチームで２番目に高い８．６点を付けた。スティーブ・チェルンドロＬＡＦＣ監督（４６・米国）は試合後、「孫興慜のように両足を自在に使う選手を止めるのは難しい」と称賛した。チェルンドロ監督は、かつてドイツ・ブンデスリーガのハノーファー９６でＤＦとしてプレーしていた時期に、当時ハンブルク所属だった孫興慜と対戦した経験がある。レギュラーシーズン西カンファレンス３位のＬＡＦＣは、同２位のバンクーバーと決勝進出を懸けて対戦する。１回戦が３戦２勝制だったのに対し、準決勝からは一発勝負のトーナメントとなる。バンクーバーにはドイツのバイエルン・ミュンヘンの「レジェンド」トーマス・ミュラー（３６・ドイツ）が所属している。ミュラーはミュンヘンで通算７５６試合に出場し２５０ゴールを記録し、８月にバンクーバーに加入。レギュラーシーズン７試合で７ゴールを記録している。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com