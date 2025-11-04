５０年のポプラ、１１００年の龍門寺イチョウを超える高さに

ソウル・洪陵林（ホンヌンスプ）の樹齢５０年のノーブルポプラが、国内で最も高い木として記録された。山林庁国立山林科学院は３日、自動運転センサーのライダー（ＬｉＤＡＲ）とドローンを活用してノーブルポプラの実際の高さを精密測定した結果、３８．９７メートルと確認されたと発表した。ヤナギ科ポプラ属の植物であるノーブルポプラは、ヨーロッパポプラと北米ポプラを交配して作られたイタリアポプラの栽培品種である。１９７５年、韓日協力事業の一環として５０本が国内に導入され、洪陵林第１樹木園に植えられた。現在は同院本館前で２本が成長を続けており、成長速度の速い早生樹で年齢は５０年だ。今回測定されたノーブルポプラは、５０年で３８．９７メートルに達し、これまで国内で最も高い木とされてきた京畿道楊平郡（ヤンピョングン）にある龍門寺（ヨンムンサ）のイチョウの高さを上回った。樹齢１１００年以上の天然記念物第３０号・龍門寺イチョウは高さ３８．８メートル、幹周り１２．３メートルに達する。ノーブルポプラはそのイチョウより１７センチ高く、成熟した森林内の大型樹木の平均高さ（２０メートル）のほぼ２倍にあたる。パク・チャンヨル国立山林科学院生活圏都市林研究センター長は、「木が生えている場所が周辺より約１メートル低く、水が溜まりやすいなど生育に有利な環境にある」と述べ、「今後、台風など気象要因による成長変化を継続的に観察していく計画だ」と語った。金兌泳 live@donga.com