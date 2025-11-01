鄭義宣氏「俺は車を作るおじさん」、李在鎔氏「自撮りはギャラクシーでね」

先月３０日、ソウル市三成洞（サムソンドン）のチキン店で「カンブ（相棒という意味の韓国の俗語）会合」を開いたNVIDIAのジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）と李在鎔（イ・ジェヨン）三星電子会長、鄭義宣（チョン・ウィソン）現代（ヒョンデ）自動車グループ会長は、他のグローバル企業のトップとは異なる気さくな姿を見せ、話題になった。ファン氏は会話の途中、近くのテーブルで家族とチキンを食べていた子どもを自分の席に呼んだ。李氏と鄭氏は子どもに「俺が誰か知ってるか？」と尋ね、子どもが李氏だけ知っていると答えると、鄭氏は少し寂しそうな表情を浮かべ「俺はパパの車を作るおじさんだ」と自己紹介した。李氏は店の客からの自撮りの要請に応じながら、ある客の携帯電話がアイフォーンであることに気づき、「ギャラクシーを持ってこないとダメだよ」と冗談交じりに自撮りを断る場面もあった。また、食器が必要になると自らカウンターまで行き、スプーンとフォークを持ってきて、「チキンを箱に入れて、外にいる人たちにも渡せないか」と提案する場面もあった。ファン氏は「ソメク」（焼酎とビールを混ぜた酒）に強い関心を示した。ファン氏は隣のテーブルの自動ソメク製造機「ソメクタワー」を見て、「竜巻みたいだ」と笑った。また、実際にソメクの味を試し、「ビールより何千倍も美味しい」と感嘆し、酒が薄いかどうかを確認して焼酎を追加する姿も見せた。市場では、３人のトップが食べたり飲んだりしたメニューはもちろん、身に着けていたファッションアイテムまで話題になっている。流通業界によると、普段「完売男」として注目される李氏がこの日着用したアウターは、三星物産のファッション部門ギャラクシーのプレミアムライン「ランスミア」の合成スエードブルゾンで、三星物産ファッション部門のＳＳＦショップで定価８９万ウォンで販売している。現在オンラインモール「ＳＳＦショップ」では、Ｓサイズを除き、全商品が１日で完売した。鄭氏はイタリア高級ブランド「ブルネロクチネリ」の５００万～６００万ウォン台のグースダウンを、ファン氏はバーバリーの半袖Ｔシャツを着用していたことが確認された。眼鏡ファッションも注目を集めた。ファン氏は、オークリーのＯＸ５１４０ ＴＩＥ ＢＡＲ ０.５を着用していたと伝えられる。価格は約３８万６０００ウォンだ。同日の会合場所だったカンブチキンの売上も、爆発的に伸びた。配達アプリ「配達の民族」や「クーパンイーツ」などでは、３０日、カンブチキンの主要メニューが次々と完売し、注文が麻痺した。ファン氏がこの日、李氏と鄭氏に贈った日本ウイスキー「白州」も、韓国国内主要流通チャネルで品薄現象を起こしている。イ・ドンフン記者 ナム・ヘジョン記者 dhlee@donga.com