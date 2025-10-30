シード権争い、正念場　ＫＬＰＧＡ新人王出身チョ・アヨン

韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーで通算４勝を挙げたチョ・アヨン（２５・写真）は、ルーキーだった２０１９年に一躍スターとなった。同年だけで２勝を挙げ、同学年のライバルであるパク・ヒョンギョンやイム・ヒジョンらを抑えて新人王に輝いた。その後やや結果を出せない時期もあったが、２０２２年に再び２勝を追加し、健在ぶりを示した。しかし、２０２３年から低迷し、現在では来季のシード権獲得が懸念される状況にある。２９日現在、チョ・アヨンの賞金ランキングは５７位（約１億７０４３万ウォン）。来季のシードを維持するには、賞金ランキングを６０位以内で終える必要がある。チョ・アヨンは賞金ランキング６１位のハン・ビンナ（２６＝約１億６０４９万ウォン）との賞金差が１０００万ウォンにも満たない。メジャー大会以外での優勝によるシードの有効期間（２年）は昨年で切れている。賞金ランキング６０位前後の選手にとって、３０日から４日間、済州（チェジュ）エリシアンＣＣ（パー７２）で開催されるＳ−ＯＩＬチャンピオンシップは極めて重要な大会だ。最後のレギュラーツアー大会であるデボハウスディチャンピオンシップ（１１月７日開幕）も残されているが、この大会はＳ−ＯＩＬチャンピオンシップまでに賞金ランキング６０位以内に入った選手のみが参加資格を得られる。チョ・アヨンは今季、２９大会に出場し、７回の予選落ちと２回の棄権を経験した。また、デビュー以来初めて一度もトップ１０入りせず、大会ポイントも１点も獲得できなかった。２０２３年は賞金ランキング６７位だったが、トップ１０には一度入っていた。ゴルフ界関係者は「賞金ランキング６０位前後の選手間の差は大きくない。シード権争いをする選手たちはＳ−ＯＩＬチャンピオンシップで全力を尽くすだろう。チョ・アヨンも油断すればシードを失う可能性がある」と話す。今大会には、昨季３勝を挙げ共同多勝王となった前年王者マ・ダソムがタイトル防衛と今季初勝利を狙う。米女子ツアー（ＬＰＧＡ）でプレーする田仁智（チョン・インジ）も招待選手として参戦し、２０１４、２０１５年に続く３度目の優勝を狙う。賞金ランキング１〜３位のホン・ジョンミン、ノ・スンヒ、ユ・ヒョンジョの賞金王争いや、ホン・ジョンミン、パン・シンシル、イ・イェウォン（以上３勝）の多勝王争いも白熱する見通しだ。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com