リンゼイ・ボン「引退撤回して復帰しても実績を損なうことはない」

「（バスケットボールの皇帝）マイケル・ジョーダンが引退宣言を撤回して現役復帰したからといって、誰も彼の成し遂げた実績を損なったとは考えない。自分も、もはや証明すべきことはない」引退を撤回し、５度目のオリンピック出場を目指す「スキー女王」リンゼイ・ボン（４１・米国・写真）は、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪を１００日後に控えた２９日、米ニューヨークで開かれた米国代表のメディアイベントでこう語った。現役時代に届かない成績を出した場合、これまでの業績が色あせるのではないかとの懸念に対し、自信を示したのだ。ボンは２０１９年にスロープを離れる際、国際スキー連盟（ＦＩＳ）ワールドカップ女子最多勝記録（８２勝）を保持していた。この記録は２０２３年にミカエラ・シフリン（３０・米国）によって破られた。ただしボンは８２勝のうち４３勝を滑降で挙げた「スピードスキーヤー」であり、シフリンは現在の１０１勝中６４勝を回転などの「テクニカルスキー」で収めている。ボンは昨年、膝再建手術を受けた後、痛みがなくなったことから直ちに五輪復帰を宣言した。ボンは「２０１９年より良い状態でキャリアを終えたかった。コルティナでなければ、五輪復帰を考えなかっただろう」と語った。来年五輪が開かれるコルティナダンペッツォは、ボンがＦＩＳワールドカップ初勝利を挙げた場所であり、女子ワールドカップ新記録となる６３勝目を達成した場所でもある。ボンは２００２年ソルトレイクシティ大会で五輪デビューを果たした。その後、２００６年トリノ、２０１０年バンクーバー（滑降金メダル、スーパー大回転銅メダル）、２０１８年平昌（滑降銅メダル）大会に出場。２０１４年ソチ大会は負傷で不参加だった。ボンは「五輪出場権を獲得できれば、滑降とスーパー大回転、チーム複合競技に出場する予定」と話した。任寶美 bom@donga.com