「優れた韓国独立映画、日本でも注目される作品にしたい」

『ドライブ・マイ・カー』（２０２１年）、『怪物』（２０２３年）、『ハッピーエンド』（２０２５年）……。近年はアニメーションにやや押され気味だが、日本映画に関心のある人なら一度は耳にしたことがある作品だ。これらはいずれも韓国国内で高く評価された日本の独立映画だ。こうした映画を観ながら、１０年以上日本で映画学を学んだ「アットナインフィルム」の企画マーケティング総括取締役のチュ・ヒ氏（５５）は、ふと疑問に思ったという。「最近の韓国独立映画は、日本で注目されているのだろうか？」この問いから出発したのが、『コミュニティ・シネマ・フェスティバル』だ。日本の観客にまだ紹介されていない韓国独立映画を披露する場だ。日本コミュニティ・シネマ・センターと韓国芸術映画館協会が手を組み、来月９日から２０日間、大阪や福岡の芸術映画館５館で開催される。２８日、ソウルの芸術映画館アートナインでインタビューに応じたチュ氏は「良い韓国映画が日本市場に紹介されるショーケースの場になってほしい」と述べた。現地に紹介される作品は、『成績表のキム・ミニョン』（２０２２年）、『絶海孤島』（２０２３年）、『長孫』（２０２４年）の３本。いずれも韓国芸術映画館協会が３年連続で開催する授賞式で、国内作品賞を受賞した映画だ。加えて、映画館を題材にしたドキュメンタリー『崩れない』『ミスター・キム、映画館へ行く』も上映される。チュ氏は「最近の韓国独立映画の完成度が落ちている」という評価を否定はしなかった。しかし、限られた芸術映画館数や短い上映期間など構造的な制約がより大きな問題だと指摘した。「日本では一つの映画が都市上映を終えた後、地方巡回まで２～３か月上映が続くが、韓国では２～３週間で終了する」と語った。映画振興委員会によると、国内の芸術映画館は６６館に過ぎない。日本は１４０館（昨年９月時点）に達する。今回のフェスティバルは、芸術映画館の意義を再認識する場でもある。１９９５年に東崇（トンスン）シネマテークから始まった韓国の芸術映画館は、２０１０年代に『パク・ファヨン』『メギ』『ボルセ（ハチドリ）』など話題作で活気を見せた。しかしパンデミックを経て急速に縮小した。２９日に閉館するＣＧＶ明洞（ミョンドン）駅シネライブラリーがその代表例だ。国内初の映画専門図書館も併設し、シネフィルの象徴的空間として耐えてきたが、結局１０年で閉館となる。とはいえ、チュ氏は芸術映画館の未来を悲観しているわけではない。再上映を通じて観客の「劇場体験」を新たにできると信じている。チュ氏は「最近の観客は、新しいコンテンツを見るより、『コンテンツをしっかり感じるために』劇場を訪れる」と語り、「マルチプレックスがドルビーや４ＤＸなど体験型に転換するなら、独立映画館は趣向がはっきりした映画を再紹介し、観客の満足度を高めることができる」と述べた。キム・テオン記者 beborn@donga.com