慶州ＡＰＥＣ・ＣＥＯサミット、辛東彬・鄭溶鎭氏ら韓国財界トップが出席へ

ロッテ、新世界（シンセゲ）、現代（ヒョンデ）百貨店など韓国主要流通企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）らが、慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議に出席する。ロッテグループは２６日、辛東彬（シン・ドンビン）会長が２８日のＡＰＥＣのＣＥＯサミットに出席し、世界各国の首脳やグローバル企業人らと交流すると発表した。辛会長はこの場で、経済協力や持続可能な成長方策について意見を交わす予定だ。金尙炫（キム・サンヒョン）ロッテ流通群総括代表、李暎準（イ・ヨンジュン）ロッテ化学群総括代表、鄭峻鎬（チョン・ジュンホ）ロッテ百貨店代表など、グループの主要経営陣もＡＰＥＣＣＥＯサミットの主要セッションやビジネスネットワーキングに参加する。ロッテグループは今回のＡＰＥＣの成功開催のため、全社的支援に乗り出す。ロッテホテルは、ＡＰＥＣ主要公式行事のケータリング全般を担当する。ロッテホテルソウルは、シェフのエドワード・リー氏と協業し、首脳会議の昼食会と晩餐会を準備する予定だ。シグニエル釜山（プサン）は、ＡＰＥＣＣＥＯサミットの歓迎晩餐を受け持つ。ロッテウェルフード、ロッテＧＲＳ、ロッテ七星（チルソン）飲料などの食品系列会社は会場に広報ブースを設け、多様なＫフードを披露する。他の主要流通グループの経営陣も慶州を訪れる。鄭溶鎭（チョン・ヨンジン）新世界グループ会長は２９日午前に開かれるＡＰＥＣのＣＥＯサミットの開幕式に出席する。チョン・ジヨン現代百貨店社長、許瑞烘（ホ・ソホン）ＧＳリテール代表、パク・デジュン・クーパン代表は、２８日に慶州芸術の殿堂で開かれる「流通フューチャーテックフォーラム」に参加する。イ・ソジョン記者 sojee@donga.com