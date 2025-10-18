鄭夢準氏の長男・鄭基宣氏がＨＤ現代会長に昇格、「３世経営」開幕

現代（ヒョンデ）家３世である鄭基宣（チョン・ギソン、４３）ＨＤ現代最高副会長が１７日、会長に昇格した。１９８８年に鄭夢準（チョン・モンジュン）会長が政治活動のために経営の第一線から退いて以来、３７年間続いてきたＨＤ現代のプロ経営体制はオーナー経営体制に移行する。新たに誕生する鄭基宣体制は、造船業を中心にグループの成長エンジンの確保に注力するとみられる。ＨＤ現代は１７日、鄭基宣氏の会長昇格を含む２０２５年の社長団人事を発表した。鄭基宣氏は昨年１１月、副会長から最高副会長に昇格してから約１年で会長の座に就いた。今回の人事は、１２月１日にＨＤ現代重工業とＨＤ現代尾浦（クミ）の合併、来年１月１日にＨＤ建設機械とＨＤ現代インフラコアの統合を控え、合併シナジーを最大化するため例年より前倒しで行われた。米国造船業再建のための韓米造船協力事業「マスガ（ＭＡＳＧＡ）プロジェクト」など、変化する対外経営環境への対応も狙いとみられる。鄭基宣氏は、鄭夢準・峨山（アサン）財団理事長の長男で、延世（ヨンセ）大学経済学科を卒業後、米スタンフォード大学で経営学修士号（ＭＢＡ）を取得した。２００９年に現代重工業企画室財務チームに入社、ＨＤ現代マリンソリューション代表を経て、現在ＨＤ現代とＨＤ韓国造船海洋の代表取締役を務めている。鄭基宣氏は、経営能力を何度も証明してきた。２０１６年、造船用部材専門企業ＨＤ現代マリンソリューションを設立し、時価総額１１兆ウォンのグループ主力事業に育て、２０２１年には斗山（トゥサン）インフラコアの買収を主導し、建設機械事業をグループの中核事業に成長させた。今回の人事で、建設機械部門の中間持株会社であるＨＤ現代サイトソリューションの共同代表も兼任し、低迷する建設機械事業の危機克服に取り組む。ＨＤ現代の関係者は「鄭会長は最近、人工知能（ＡＩ）やデジタル革新、環境技術確保など将来の成長エンジンの確保に注力している。また造船業の再建を目指す米国との協力強化のため、米国内の主要関係者と積極的に会っている」と語った。一方、１９７８年に入社、２０１９年に会長就任以来６年間ＨＤ現代を率いてきた権五甲（クォン・オガプ）会長（７４）は名誉会長に推戴され、来年３月の株主総会をもって代表取締役を退任する予定。ＨＤ現代の新代表取締役には趙英哲（チョ・ヨンチョル、６４）ＨＤ現代サイトソリューション社長が内定し、副会長に昇格して鄭基宣氏と共同代表体制で会社を率いる。琴錫鎬（クム・ソクホ）ＨＤ現代重工業副社長（５７）は社長に昇格し、イ・サンギュン副会長（６４）とともに、ＨＤ現代重工業共同代表を務める。李副会長も今回昇格した。ＨＤ現代は「今回の人事は、競争の激化と多様化する国内外経営環境の中で、新しいリーダーシップで新時代を切り開く意志を示すものだ」とし、「新旧経営陣の調和と協力を基盤に、世界最高の総合重工業グループへの飛躍の契機となる」と述べた。財界では、ＨＤ現代を皮切りに主要グループの年末人事が例年より早く本格化し、人事幅も大きくなるとの見方が出ている。金在亨 monami@donga.com