就職できず借金返せず、二重苦の２０代

先月、２０代の就業者数は前年より約１５万人が減少し、３６カ月連続の減少傾向が続いた。若年層の雇用不安が長期化する中、２０代の銀行融資の延滞率も全世代で最も高い水準となっている。社会に出られないまま借金に押しつぶされる若者が増えていることを示している。国家データ処が１７日発表した「９月の雇用動向」によると、先月の２０代の就業者数は３４３万５０００人で、前年同月比１４万６０００人が減少した。雇用率も６０．７％と前年より０．２％ポイント低下した。全世代で雇用率が減少したのは２０代のみで、全体雇用率（６３．７％）が統計を取り始めて以来、９月としては過去最高を記録したことと対照的だ。若年層の雇用不安は、内需低迷が長期化する中、製造・建設業など良質な雇用の縮小が続いていることに起因する。職を得られない若者は、融資の元本や利息の返済にも苦しんでいる。ＫＢ国民（クンミン）、新韓（シンハン）、ハナ、ウリィ、ＮＨ農協の主要５行による「年齢別家計融資状況」によると、今年６月末時点で２０代の家計融資延滞率（１カ月以上延滞）は平均０．４１％で、全世代で最も高かった。先月、就労せず求職活動もしていない２０代の「休息中」の若者は３９万９０００人と集計された。前年同期（４１万６０００人）よりわずかに減少したが、９月としては過去３番目に多い人数となっている。カン・ウソク記者 世宗市＝キム・スヒョン記者 ﻿wskang@donga.com