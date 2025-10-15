三星電子、第３四半期営業利益１２兆ウォン　３割超増で予想上回る好決算

三星（サムスン）電子が第３四半期（７～９月）に、市場予想を１兆ウォン以上上回る営業利益を記録した。売上高も四半期としては過去最高を更新した。人工知能（ＡＩ）需要の拡大によりサーバー向けメモリ半導体の販売が伸び、これまで不振だった高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の業績が下半期（７～１２月）に入り上昇局面に入ったことが要因とみられる。三星電子が１４日に発表した暫定業績によると、第３四半期の売上高と営業利益はそれぞれ８６兆ウォンと１２兆１０００億ウォンで、前年同期比８．７％と３１．８％の増加となった。四半期売上が８０兆ウォンを超えたのは初めて。営業利益は２０２２年第２四半期（４～６月）の１４兆１０００億ウォン以来の高水準となっている。最近証券業界が予想した営業利益（１０兆～１１兆ウォン）を１兆ウォン以上上回る「サプライズ決算」となった。第３四半期の業績は、メモリやファウンドリ（受託生産）、モバイル（ＭＸ）部門を中心に大幅に改善された。特にＡＩ市場の拡大に伴うメモリ半導体需要の増加が最大の牽引力となった。米国の巨大ＩＴ企業など主要ＩＴ企業が相次いでサーバー構築を進めており、メモリ半導体は供給不足の状況にある。同日、三星電子が第３四半期に世界のメモリ半導体市場で首位を奪還したとする市場調査会社カウンターポイント・リサーチの報告書も発表された。依然として、ＡＩ半導体への需要が旺盛であり、第４四半期（１０～１２月）も半導体業績の上昇が続くとの期待が高まっている。折りたたみ式スマートフォンの新製品の好調も、三星電子の第３四半期の業績改善に寄与したと分析される。三星電子は７月に「ギャラクシーＺフォールド・フリップ７」を発売。この製品は、史上最も薄いフォルダブル端末として、韓国国内外市場で過去最多の予約販売を記録するなど、販売が好調だった。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com