ソウル大学医学部新入生の２２％が江南３区出身

今年、ソウル大学医学部の新入生５人のうち１人は、ソウル・江南（カンナム）３区（江南、瑞草、松坡）所在の高校出身であることが分かった。江南３区高校出身新入生の割合が最も高い医学部は、漢陽（ハンヤン）大学だった。１３日、国会教育委員会所属の与党「共に民主党」の金文洙（キム・ムンス）議員室が教育部から提出を受けた資料によると、今年のソウル大学医学部新入生のうち、江南３区高校出身者の割合は２１.９％だった。ソウル大学全体新入生に占める江南３区高校出身者の割合が１２.８５％であることを考えると、医学部の方が明らかに高い水準となっている。全国３９の医学部のうち、資料を提出しなかった延世（ヨンセ）大学を除く３８校の中で、江南３区高校出身者の割合が最も高かったのは漢陽大学（３１.８２％）で、３人に１人の割合に達した。次いで嘉泉（カチョン）大学（２６.７６％）、△梨花（イファ）女子大学（２５％）、△高麗（コリョ）大学（２４.７８％）、△カトリック大学（２３.９６％）の順だった。一方、江南３区出身者の割合が最も低い医学部は全南（チョンナム）大学（３.０３％）で、次いで蔚山（ウルサン）大学（３.６４％）、釜山（プサン）大学（３.６８％）などだった。キム・ソヨン記者 ksy@donga.com