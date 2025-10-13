カンボジア検察、「韓国人大学生誘拐・殺害」の中国人３人を起訴

カンボジアで韓国人大学生が誘拐・殺害された事件を捜査していた地元検察は、１０日（現地時間）、中国人３人を殺人の罪で起訴した。カンボジア国営通信ＡＫＰが１０日配信したところによると、カンポット地方検察庁は殺人と詐欺容疑で、リー・シンフェン（３２）、チュ・レンジャー（４３）、リウ・ハオシン（２９）とされる中国籍の男３人を拘束し、起訴した。彼らは８月、カンボジア・カンポット州のボコール山付近で大学生のパク某さん（２２）を殺害した容疑がもたれている。ボコール山一帯は近年、韓国人を狙った就業詐欺や監禁被害が相次いでいる地域だ。現地報道によると、パクさんは８月８日午前２時ごろ、カンポット州のサンカット・カムポンベイ近郊の道路に止められていたフォードＦ－１５０ラプターの車内で遺体で発見された。地元警察は、現場でリー容疑者とチュ容疑者を逮捕した。彼らは、パクさんが死亡していた車両の運転者と同乗者だったという。その後、家宅捜索やヴィラへの急襲などを通じて、犯行に加担したリュ容疑者を新たに逮捕した。カンボジア内務省は「残る共犯者も追跡中である」と明らかにした。韓国国内では、パクさんをカンボジアへ誘った２０代の男が、電子通信金融取引法違反の容疑で拘束され、取り調べを受けている。この男はソーシャルメディアを通じて、パクさんに「高収入のアルバイトがある」と誘い現地行きを勧めたという。ただし、この男は正式な犯罪組織の構成員ではなく、組織から依頼を受けて個別に金銭を受け取る「フリーランスの勧誘役」であったとみられている。カンボジアを拠点とする犯罪組織が各国に下請けブローカーを雇い、人員を集める仕組みだという。警察当局者は「背後組織を徹底的に追跡し、関係者全員を捜査する方針だ」と述べた。李在明（イ・ジェミョン）大統領は１１日、「わが国民を積極的に保護せよ」として外交部に総力対応を指示した。外交部は今月中に、パクさんの遺体の検死・運送が行えるよう現地側と協議しているとし、カンボジア当局には迅速な捜査と手続きの簡素化も要請した。張泳勳 jang@donga.com