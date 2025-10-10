合理的なムンジュと世話するサンホ、「女性マンチキンもの」で描いた「北極星」　監督と脚本家が語る

「書いている間は大変なこともあったが…多くを学んだ作品だった」２日、ソウル・鍾路（チョンノ）区のカフェで会ったディズニープラス・シリーズ「北極星」の脚本家チョン・ソギョン氏と監督のキム・ヒウォン氏は、作品を終えた感慨を語った。脚本のチョン氏は映画『お嬢さん』『別れる決心』などを手掛け、監督のキム氏はドラマ『ヴィンチェンツォ』を演出したことで知られる。両氏にとって本作は「さまざまな意味で大きな挑戦」だったという。「北極星」は、「力強い女性と、その女性を守る男性の物語を描きたい」という監督の提案から始まった。これに対してチョン氏は「ジャンルものだがメロドラマとしても描きたい」と応じた。主人公のムンジュ役には女優チョン・ジヒョン、サンホ役にはカン・ドンウォンがキャスティングされ、大作として期待を集めた。だが、作品が公開されると期待に及ばないとの評価も散見された。男女の主役が恋に落ちる過程や、暗殺事件の証拠が明らかになる流れにおいて、説得力に欠けるとの指摘が上がった。チョン氏はこれについて「まだドラマ作家への『切り替え』が十分ではない気がする。映画に慣れているため、事件の尺が２、３時間に合わせられている」と自己分析した。一方で「以前からそれほど蓋然性の高い作品ばかりを書いてきたわけではない。私は荒唐無稽でなければ興味を持てない作家なのかもしれない」とも語った。両氏が一貫して追求したのは「女性キャラクターの新描写」だ。チョン氏は「伝統的に女性主人公が担ってきた役割とは逆の性格を作りたかった」と言い、「合理的で理性的な面を女性のムンジュに、温かく誰かを世話する役割を男性のサンホに託した」と説明した。キム監督も「男性が無双するいわゆる『マンチキンもの』の提案を多く受けたが、女性キャラクターで挑戦してみようと思った」と語った。このような問題意識の共鳴があるのか、両者は『小さな姉妹たち』（２０２２年）と本作『北極星』に続き、次作のドラマ『刑事パク・ミオク』でも共に仕事をする予定だ。「映画からドラマに移ると、命がけのような（熾烈な）現場を見ることになった。岩壁を登るとき互いを頼るような結束感が生まれた気がする」（チョン氏）「私たちは良い時間を過ごしたが、観客の反応が異なることもあり、挑戦できなかったこともあった。三作目を作るときには今回物足りなかったところを整理し直したい」（キム監督）キム・テオン記者 beborn@donga.com