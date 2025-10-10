金昇淵ハンファ会長「目標はグローバル先頭」

金昇淵（キム・スンヨン）ハンファグループ会長（写真）は９日、グループ創立７３周年を迎え、「国家代表企業としての責任感のもと、各分野で先頭に立たねばならない。いまの目標はグローバル先頭だ」と述べた。金会長はこの日発表したグループ創立記念日のメッセージで、造船・防衛産業での成功経験とノウハウをグループ全体に広げるべきだと強調し、「冷静な国際情勢の判断、迅速なネットワーク構築、大胆な現地進出がカギだ」と語った。また、防衛、造船、エネルギー、機械など主要事業分野でのオリジナル技術の確保を呼びかけ、「後発走者が先導者に上り詰める近道は、新たなオリジナル技術を手にすることだ」と指摘。ＡＩ防衛分野の無人機センサーや推進動力、先端航空エンジン、超高効率再生可能エネルギーなどでオリジナル技術を確保し、市場で圧倒的な競争力を持つことが未来を保証するとの考えを示した。さらに「失敗を恐れぬ挑戦と献身があってこそ、オリジナル技術に到達できる」と述べ、新たな道を切り開く開拓精神を強調した。慎重な判断と果敢な行動の均衡が事業成功の核心だと強調した金会長は、「安住する習性を完全に捨てねばならない」と言い、「変わった地位や評価に酔い、慣行を踏襲する瞬間こそ危機の始まりだ」と付け加えた。ハンファグループ系列各社は秋夕（チュソク＝旧暦８月１５日）連休明けに、それぞれ長期勤続者表彰など創立記念行事を開き、「事業報国（事業で国に報いる）」という創業精神を改めて胸に刻む予定だ。イ・ミンア記者 omg@donga.com