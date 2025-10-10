三星電子、モバイルＡＰ「Ｅｘｙｎｏｓ２６００」の量産開始

三星（サムスン）電子は、独自開発のモバイル・アプリケーション・プロセッサー（ＡＰ）「Ｅｘｙｎｏｓ２６００」の量産に着手した。来年発売予定のギャラクシーＳ２６シリーズへの搭載可否が、三星システム半導体事業の業績を左右するカギになりそうだ。半導体業界によると、三星電子は最近、Ｅｘｙｎｏｓ２６００の量産を開始した。Ｅｘｙｎｏｓとは、システムＬＳＩ事業部が設計し、ファウンドリ事業部が生産する独自開発チップのことで、今回の新作は２ナノメートル（ｎｍ＝１ｎｍは１０億分の１メートル）工程を基盤に開発された。来年のギャラクシーＳ２６シリーズの発売時期に合わせて供給するため、先手を打った対応に踏み切ったとみられる。モバイルＡＰはスマートフォンの「頭脳」ともいえる部品で、性能と歩留まりが基準値を満たさなければならない。条件を満たせなければ、Ｅｘｙｎｏｓ２６００はギャラクシーＳ２６シリーズに搭載されない可能性もある。実際、前作モバイルＡＰ「Ｅｘｙｎｏｓ２５００」は、歩留まりや性能をめぐる議論で、今年初めに発売されたギャラクシーＳ２５シリーズには採用されなかった。その影響で、三星電子のシステムＬＳＩ事業部とファウンドリ事業部は、昨年第４四半期（１０～１２月）以降、四半期あたり約２兆ウォンの赤字を出していると業界は見ている。Ｅｘｙｎｏｓ２６００の成否は、ギャラクシーＳ２６シリーズの販売にも影響を与えるとみられる。搭載されれば、価格競争力が高まるためだ。スマートフォンなどの事業を統括する三星電子デバイスエクスペリエンス（ＤＸ）部門の今年上半期（１～６月）のモバイルＡＰの調達費用は７兆７８９９億ウォンで、前年同期（６兆２７５億ウォン）に比べ２９．２％増加した。ギャラクシーＳ２５シリーズに、米クアルコム製モバイルＡＰ「スナップドラゴン８エリート」が全量搭載されたことで、コストが膨らんだとみられる。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com