「規制前に買おう」、高額マンションの価格上昇に火をつけた「非江南・漢江ベルト」

先月、ソウルで取引されたマンションの５戸のうち１戸（２１．１％）は１５億ウォンを超える高額マンションだったことが分かった。８月よりさらに増加した数値だ。住宅ローンの上限を６億ウォンに制限する６・２７融資規制と、５年間で１３５万戸を市場に供給するという９・７供給対策にもかかわらず、麻浦区（マポグ）や城東区（ソンドング）など、いわゆる「非江南（カンナム）・漢江（ハンガン）ベルト」がマンション価格の上昇を牽引している。８日、国土交通部の実取引価格公開システムによると、同日までに申告された９月のソウルのマンションの取引件数は５０６４件（公共機関、解除取引を除く）だった。このうち１５億ウォン超過のマンションは１０７１件で、２１．１％だった。前月（１７．１％）に比べ４％ポイント増加した。１５億ウォン超過マンションの取引が再び増えている。ソウルで１５億ウォン超過取引の割合は、６月に２８．２％まで上昇したが、融資規制の発表後、７月は２４．２％、８月は１７．１％に減少した。その後、９・７供給対策が発表されたが、市場ではむしろ購入需要が集中し、高額マンションの取引が２０％のラインを超えた。この現象は、規制地域ではない非江南・漢江ベルト地域で集中的に現れた。９月の１５億ウォン超過マンション取引の割合は、城東区が１６．９％で、前月（１３．８％）より３．１％ポイント上昇した。麻浦区は９．４％で、前月より１．３％ポイント上昇した。一方、江南・瑞草（ソチョ）・松坡（ソンパ）の江南３区は前月より全て減少した。非江南・漢江ベルトで高額マンションの取引が集中したのは、「規制回避心理」と「追加規制前の購入心理」が同時に働いた結果と分析される。現在、江南３区は土地取引許可区域に指定されており、伝貰（チョンセ、住宅賃貸保証金）保証金でマンションを購入する「ギャップ投資」が不可能だ。しかし、麻浦や城東、広津区（クァンジング）などではまだ可能だ。規制を避けつつ、同時に非江南・漢江ベルトが規制地域に追加指定される前に急いで購入しようとする心理が重なったということだ。実際に漢江ベルト地域では、直前の実取引価格を上回る価格で売買が成立する傾向だ。先月中旬、城東区玉水洞（オクスドン）の玉水三星（オクスサムスン）では専用８４平方メートルが２０億９０００万ウォンで取引された。今年１月に同一坪型が１６億ウォン台で取引されたのと比較すると、約４億ウォンが上昇した。先月、麻浦区阿峴洞（アヒョンドン）の麻浦レミアン・プルジオでは、専用５９平方メートルが２１億５０００万ウォンで取引され、過去最高値を記録した。このように住宅価格が高騰したことで、追加規制の可能性も高まっている。延世（ヨンセ）大学・サンナム経営院のコ・ジュンソク教授は、「現在の不動産市場の雰囲気では、非江南・漢江ベルトにも土地取引許可区域の指定や追加的融資上限規制が指定される可能性が高い」とし、「必要であれば、伝貰資金融資の規制も可能だろう」と分析した。住宅価格の上昇傾向が尋常ではないため、ソウル市でも沈静化に乗り出した。ソウル市の呉世勲（オ・セフン）市長は同日、自身のソーシャルメディア（ＳＮＳ）に「乾いたタオルを絞り出すような気持ちで、少しでも早く、より多くの住宅を供給するために最善を尽くしている」とし、「連休の間も頭の中で地図を広げ、どこで住宅供給の速度をさらに上げられるか悩んでいるところだ」と明らかにした。イ・チュクボク記者 bless@donga.com