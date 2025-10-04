オープンＡＩの企業価値は５０００億ドル、世界最高のスタートアップに

生成型ＡＩチャットボット「チャットＧＰＴ」を開発したオープンＡＩの企業価値が５０００億ドル（約７００兆ウォン）と評価された。イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースＸ（４５６０億ドル）を超え、世界で最も価値のある非上場企業となった。オープンＡＩはまだ黒字を出してはいないが、ＡＩ投資ブームを牽引しているとの評価を受けている。２日（現地時間）、ブルームバーグ通信やＣＮＢＣなどによると、最近オープンＡＩは、社員保有株の売却取引を終える過程で、投資会社から企業価値が５０００億ドルに達するとの評価を受けた。今回、元現職社員が売却した持ち株は約６６億ドル（約９兆３千億ウォン）規模。この持ち分は、投資会社スライブ・キャピタルや日本のソフトバンクグループ、アブダビ拠点のＭＧＸ、ティー・ロウ・プライスなどが買い取った。特に、オープンＡＩの企業価値の上昇傾向が急であることが明らかになった。ブルームバーグによれば、年明けにソフトバンクが主導した投資ラウンド当時のオープンＡＩの企業価値は３０００億ドル（約４２３兆ウォン）だったが、１年も経たないうちに５０％以上も跳ね上がったという。こうした企業価値の上昇は、ＡＩ産業の成長可能性や、オープンＡＩが世界の巨大ＩＴ企業との協業を拡大している点などが反映されたものとみられる。最近オープンＡＩは、ＮＶＩＤＩＡなどと共に世界各地でデータセンターの建設に数兆ドルを投じるなど、大規模な投資に踏み切っている。また、三星（サムスン）やＳＫ、オラクル、ソフトバンクなどと共に、５０００億ドル（約７００兆ウォン）規模のＡＩインフラ構築事業「スターゲイト・プロジェクト」を推進している。今年８月には最新のＡＩモデル「ＧＰＴ－５」を発表した。ＣＮＢＣによると、当初オープンＡＩは、１０３億ドル（約１４兆５千億ウォン）まで社員の株式売却を認める予定だったが、実際に売却に出された株式は６６億ドルにとどまった。オープンＡＩの関係者は「元現職社員が会社の長期的成長の可能性を確信していることを示している」と、ブルームバーグに伝えた。金聖模 mo@donga.com