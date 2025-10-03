現代自動車、第３四半期の米国販売が過去最高　前年比１２％増

現代（ヒョンデ）自動車グループは、米国市場で第２四半期（４～６月）に続き、第３四半期（７～９月）も、四半期（３カ月）の販売台数で過去最高を記録した。日本より関税率が高い「逆関税」の状況や電気自動車（ＥＶ）補助金の廃止といった厳しい環境のなかでの好成績といえる。同グループは、今年第３四半期に米国で４８万１７５台を販売し、前年同期比で１２％の販売台数増を示したと、２日発表した。同期間中に現代自動車は２６万５３８台を売り、昨年より１２．７％増加。起亜（キア）も２１万９６３７台を販売し、１１．１％伸びた。現代自動車の販売台数には、ジェネシス車２万１４６９台が含まれており、これはジェネシスブランドとして前年同期比６．７％伸びた数値だ」という。１２％の販売伸び率は、米国に進出している主要自動車メーカーのなかでは２番目に高い。最も販売を伸ばしたのは、１５．９％増のトヨタ（６２万９１３７台）。現代自動車に続き、フォードが８．５％（５４万２９８３台）、ＧＭが７．９％（７０万８３６０台）の順で販売台数を増やした。一方、日本の競合メーカーのホンダや日産・三菱は、同期間、関税圧力に耐えられず、それぞれ２％と０．３％減少した。現代自動車が販売した車のうち、ハイブリッドとＥＶとを合わせたエコカーは１３万５５４７台で、前年より５４．５％伸びた。このうち米国で最も人気が高いハイブリッド車は９万５８台が売れ、５４．６％増。ＥＶは４万５４８８台で５４．４％の伸びだった。米市場の環境は厳しい。韓国産輸出車に対し関税率を１５％に引き下げると約束していたが、施行時期が遅れ続けているうえ、先月をもってＥＶ購入補助金が終了し、第４四半期（１０～１２月）は消費者がＥＶ購入に負担を感じる可能性があるためだ。それでも同社は、このような状況下でも市場シェアの確保を最優先に攻勢をかける方針だ。これを受け、現代自動車米法人は１日（現地時間）、アイオニック５の２０２５年モデルを７５００ドル、２０２６年モデルは９８００ドルを引き下げると決定した。米政府が支給していたＥＶ補助金を上回る金額の値引きに踏み切った。李沅柱 takeoff@donga.com