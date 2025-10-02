「突撃隊長」ファン・ユミン、ＬＰＧＡツアー出場シード権を狙う

韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーで通算２勝を挙げた「突撃隊長」ファン・ユミンが、米女子プツアー（ＬＰＧＡ）への「直行」に挑む。ファン・ユミンは２日から４日間、米ハワイ州ホアカレイＣＣ（パー７２）で開かれるＬＰＧＡツアー・ロッテ選手権に出場する。所属スポンサーのロッテが主催する今大会に、５人の招待選手の一人に名を連ねた。かねてＬＰＧＡツアー進出を目標にしてきたファン・ユミンにとって、今回は「直行切符」をつかむ好機だ。優勝者には即座にＬＰＧＡツアーの出場シード権が与えられるからだ。ファン・ユミンは今季ＫＬＰＧＡツアー終了後、ＬＰＧＡツアーの予選会「Ｑシリーズ」に挑む計画だった。身長１６３センチと小柄ながら平均２５３ヤードの飛距離を誇り、ドライバー飛距離部門で８位につける。かわいらしい容姿に加え、攻撃的なプレースタイルで人気が高い。昨年のＫＬＰＧＡツアー表彰式では人気賞も受賞した。シーズン後半はやや調子を落としていたが、先月２８日に終了した今季最終メジャー戦のハイト真露（チンロ）選手権でショット感覚を取り戻し、１１位タイに入った。ファン・ユミンが描く「ＬＰＧＡ直行」の手本はキム・アリム（３０）だ。キム・アリムは前回王者として今大会に出場し、タイトル防衛を狙う。２０２０年１２月の全米女子オープンを制し、ＬＰＧＡに直行した。昨年の今大会を制したキム・アリムは、今季開幕戦のヒルトングランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズに続くシーズン２勝目に挑む。このほか、金孝周（キム・ヒョジュ）、崔慧珍（チェ・ヘジン）、アン・ナリン、梁熙英（ヤン・ヒヨン）、シン・ジウン、イ・ソミ、田仁智（チョン・インジ）、朴城炫（パク・ソンヒョン）、ユン・イナらも出場する。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com