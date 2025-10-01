４回目の「ヌリ号」、来月２７日未明に打ち上げ

韓国型ロケット「ヌリ号」の４回目の打ち上げが、１１月２７日午前１時ごろに予定されている。今回の打ち上げは、民間企業が主導する「ニュー・スペース」の第一歩という点で大きな意味を持つ。今回の打ち上げには、初めて中型級衛星である次世代中型衛星第３号を搭載する予定だ。宇宙航空庁は、先月２６日「ヌリ号の４回目の打ち上げ管理委員会」を開き、打ち上げ予定日を１１月２７日と決定したと、３０日明らかにした。打ち上げの準備過程で問題が生じた場合に備え、打ち上げ予備日は１１月２８日から１２月４日までとされている。打ち上げ予定時間は、２７日０時５４分から午前１時１４分の間に設定されており、正確な打ち上げ時刻は前日の打ち上げ管理委員会で最終決定する。ヌリ号が未明に打ち上げられるのは、今回が初めてとなる。搭載される「次世代中型衛星３号」は、高度６００キロの軌道で地球のオーロラ観測や宇宙磁場の測定などの任務にあたる。この高度に到達させるため、打ち上げ時刻を未明に設定したと宇宙庁は説明している。４回目の打ち上げでは、主搭載となる次世代中型衛星３号に加え、産学研が開発したキューブ衛星１２基も副搭載される。現在、打ち上げ前の最終点検にあたる「搭載前レビュー会議」を終了しており、衛星は１０月末までに、全羅南道高興（チョルラナムド・コフン）の羅老（ナロ）宇宙センターに搬入される予定だ。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com