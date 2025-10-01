４年連続でＰＳ逃した李政厚のジャイアンツ、メルビン監督を電撃解任

「風の孫」と呼ばれる李政厚（イ・ジョンフ、２７）が所属する米大リーグ（ＭＬＢ）のサンフランシスコ・ジャイアンツがボブ・メルビン監督（６４、写真）を解任した。ジャイアンツは３０日、メルビン監督の解任を発表し「慎重な評価の末、リーダーシップの変化がチームにとって最善の利益と判断した」と説明した。メルビン氏は２０２３年１０月、「２＋１年」契約を結んでサンディエゴ・パドレスを離れ、同地区ライバルのジャイアンツ指揮を執った。ジャイアンツは今年７月、球団オプションを行使して来季まで任期を保証したが、３カ月で翻した。本人が「夢の仕事」と語ったジャイアンツ監督の座を２年で去ることになった。バスター・ポージー野球運営部門社長は「考えている次期監督候補はいるが、今は公表しない」と口を閉ざした。地元メディアはダスティ・ベイカー（７６）、ブルース・ボウチー（７０）といった「ベテラン経験者」が新監督に就く可能性を予想した。今季までボウチー氏が指揮したテキサス・レンジャーズも同日、決別を発表した。メルビン氏は大リーグで２２年間指揮を執ったベテラン指導者だ。レギュラーシーズン通算１６７８勝１５８８敗（勝率０．５１４）を残し、チームを計８度ポストシーズンに導いた。アリゾナ・ダイヤモンドバックスを率いた２００７年とオークランド・アルレチックス（現アスレチックス）監督時代の２０１２年、２０１８年に３度「最優秀監督賞」を受け、指導力を認められた。しかし「地元チーム」ジャイアンツに就任して以降の２シーズンは１６１勝１６３敗（勝率０．４９７）で期待を裏切った。昨年はナ・リーグ西地区４位、今年は３位で２年連続ポストシーズン進出を逃した。ジャイアンツは２０２１年に球団最多勝（１０７勝）を挙げ、ロサンゼルス・ドジャースを破って西地区優勝を果たしたが、その後４年間は一度もポストシーズンに進めなかった。球団は責任を問い、ファルハン・ザイディ社長（４９）を昨年解任した。さらに１年で監督交代に踏み切り、チーム刷新に乗り出した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com