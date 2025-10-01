４試合連続ゴールの孫興慜、ＭＬＳ通算４度目の「ベスト１１」

米国メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）で４試合連続ゴールを決めている孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ、写真）が、今季ＭＬＳ第３７節の「ベスト１１」に名を連ねた。８月にロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）に加入した孫興慜がラウンドのベスト１１に選ばれるのは通算４回目。ＭＬＳ事務局は３０日、ホームページを通じて３－４－３の布陣で構成された第３７節の「チーム・オブ・ザ・マッチデー（ベスト１１）」を発表した。孫興慜は３トップの一角を担い、第２９、３０、３５節に続き４度目の選出となった。事務局は「ＬＡＦＣのスーパースター孫興慜にとってセントルイス戦（第３７節）はＭＬＳデビュー以来８試合目だった」とし、「２得点を挙げ３－０の勝利を導き、熱い活躍を続けている」と評した。孫興慜は先月２８日の敵地セントルイス戦で今季７、８号を連続で決め、チームの４連勝をけん引した。ＭＬＳで４試合連続得点を記録した孫興慜は最優秀選手（ＰＯＭ＝プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）にも選ばれた。レギュラーシーズンでの４試合連続ゴールは、トットナム・ホットスパー（イングランド）所属だった２０２１年１２月２７日のクリスタルパレス戦以来３年９カ月ぶり。今季は８得点３アシストの計１１ポイントを記録している。孫興慜の加入後、勢いに乗るＬＡＦＣは３０日現在１５勝８分７敗（勝点５３）で西カンファレンス４位につけている。首位サンディエゴ（勝点５７）との勝ち点差は「４」。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com