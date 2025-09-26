孫興慜「太極旗をまとった欧州ＥＬ優勝の写真が一番好き」

「スーパーソニー」孫興慜（ソン・フンミン、３３）がトッテナム・ホットスパー（イングランド）時代のＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）優勝パフォーマンスの場面を「一番好きな写真」に選んだ。ロサンゼルスＦＣ（ＬＡ）に移籍し、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）でプレーしている孫興慜は２３日、ハナ銀行のユーチューブチャンネルに出演し、５月にマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）と戦った２０２４～２０２５シーズンのＥＬ決勝を振り返った。孫興慜は「１－０でリードしている状況で主審に試合がいつ終わるのか尋ねたら、『このＧＫだけ蹴れば終わる』と答えられた。その瞬間、頭がぞくっとして、首筋からつま先まで鳥肌が立った」と当時を語った。トッテナムは前半４２分に決めたブレナン・ジョンソン（２４）のゴールを最後まで守り切り、１－０で勝利した。孫興慜はトッテナム加入１０年目にして、プロデビュー１５年目で初めて優勝カップを掲げ、無冠のレッテルを外した。「２０１５年にトッテナムに来てから、多くの選手がそれぞれの成功を求めて去って行ったが、自分はどうしてもこのチームで優勝を味わいたかった」と語った孫興慜は、「たった一日でも世界で最もサッカーがうまい人間になってみたい」という夢を明かした。ファンには「感謝している、ありがとうという言葉はいつも足りないと感じる。失望させないよう最善を尽くして努力する」と誓った。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com