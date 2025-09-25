ＢＴＳの「後輩」コルティス快挙、デビューアルバムで「ビルボード２００」１５位

ＢＴＳ（防弾少年団）の「後輩グループ」である新人ボーイズグループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス・写真）がデビューアルバムで米国ビルボードのアルバムチャート１５位にランクインした。２４日、所属事務所ビッグヒットミュージックによると、ＣＯＲＴＩＳのデビューアルバム『カラー・アウトサイド・ザ・ラインス（COLOR OUTSIDE THE LINES）』が今週のビルボードのメインアルバムチャート『ビルボード２００』で１５位となった。先月１８日に正式デビューしたＣＯＲＴＩＳは、ＨＹＢＥ（ハイブ）のレーベルであるビッグヒットミュージックがＴＸＴ（TOMORROW X TOGETHER＝トゥモロー・バイ・トゥゲザー）以来６年ぶりに送り出したボーイズグループだ。ＣＯＲＴＩＳの今回のビルボード成績は、２０２１年以降にデビューしたＫ－ＰＯＰボーイズグループの中で最も高い順位でもある。従来はプロジェクトグループ「ZEROBASEONE（ゼロベースワン）」のレギュラー１集『ネバー・セイ・ネバー（NEVER SAY NEVER）』が記録した２３位が最高だった。なお、ＣＯＲＴＩＳのデビューアルバムのイントロ曲『ゴ！（GO!）』は、ビルボードの音源チャート『グローバル２００』に１８０位でランクインした。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com