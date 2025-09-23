李在賢ＣＪ会長、欧州初の現場経営　「Ｋウェーブで新領土を拡張」

ＣＪグループがが新たな成長の拠点を求め、「経営のアンテナ」を欧州に向けている。ＣＪグループの李在賢（イ・ジェヒョン）会長は、主要経営陣を率いて英ロンドンを訪問した。会長就任以来、欧州で現場経営に乗り出すのは初めてで、急速に広がるＫカルチャー市場を逃さないとの意向が反映された動きとみられる。２２日、ＣＪグループによると、李会長は持株会社および系列会社の主要経営陣とともに９日から約１０日間、ロンドンを訪問した。今回の訪問には、李美敬（イ・ミギョン）ＣＪ副会長、金弘起（キム・ホンギ）ＣＪ株式会社代表、ユン・サンヒョンＣＪＥＮＭ代表に加え、娘婿であるチョン・ジョンファンＣＪＥＮＭコンテンツ・グローバル事業総括らが同行した。李会長は欧州滞在中、グローバルシンクタンクや投資会社、エンターテインメント業界の専門家など関連業界の主要人物と会合を重ねたという。今回の訪問を機に、ＣＪグループは欧州での経営基盤を一層強化する見通しだ。ＣＪグループは２０１８年にドイツで食品法人を設立し、欧州市場への展開を進めてきた。２０２６年下半期（７～１２月）には、ハンガリーで「ビビゴ」ブランドの餃子を生産する予定だ。最近の欧州では「ヘルス＆ウェルネス」の需要とともに価格競争力のある食品への人気が高まり、Ｋフード参入の機会が急速に広がっている。李会長は現地役職員との懇談会で、「グローバルリーディングカンパニーへの飛躍のため、欧州を含む新領土拡張を加速すべきだ」と強調。「米国に次ぐ成長潜在力を持つ欧州市場で、新たな成長機会を積極的に発掘すべきだ」と述べた。さらに「欧州で全方位的に広がるＫウェーブを逃さず、現地市場を先取りして『汎欧州トップティアプレーヤー』へ飛躍する必要がある」と呼びかけた。欧州を米国に次ぐ戦略拠点として育成し、グローバル展開の速度を一層高める考えだという。イ・ソジョン記者 sojee@donga.com