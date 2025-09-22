韓江小説を翻訳したスミス氏「韓江以降、韓国文学を訳す優秀な翻訳家が増えた」

「最初に（韓国小説の）翻訳の仕事を始めたときは、知られていないものを伝えるという思いを原動力にしていました。しかし今では、韓国語を英語に訳す優れた翻訳家が本当に増えました」韓江（ハン・ガン）の小説『菜食主義者』を翻訳し、２０１６年に英ブッカー国際賞部門を受賞した翻訳家、デボラ・スミス氏（３８）が２０日、オンライン講演で韓国の読者と対面した。スミス氏は２０日、ソウル龍山区（ヨンサング）で開催された「２０２５ 現代（ヒョンデ）カードダヴィンチモーテル」のイベントで行われた講演「韓国文学を世界に導いた翻訳の力」に登壇した。氏は「英文学を専攻し、生計について悩んでいた時、イギリス人があまり知らない言語を学ぶのが合理的だと思った」と述べ、「当時、韓国語の翻訳本を見つけるのは難しかった」と語った。韓国学博士課程を進めていたスミス氏は、ロンドン・ブックフェアで韓国が主賓国として参加した際、韓江の作品を翻訳する機会を得た。「多くの人は私が韓国文学を何百冊も読んでから一人の作家を選んだと思うでしょうが、実は２冊目に読んだ本でした。でも仮に何百冊読んでいたとしても、私は『菜食主義者』を選んでいたはずです」と語った。この日、スミス氏は韓江作品の中から特に『少年が来る』を取り上げた。作品中のいくつかの場面を特に印象的な箇所として紹介した。「光州（クァンジュ）の少年『トンホ』が歯磨きをしたり、韓屋の庭を横切って歩く場面の具体的な描写は、当時の少年の平凡な日常を映し出しています。彼の死を通して、読者は過去を振り返ることになります」金民 kimmin@donga.com