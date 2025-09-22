ＬＧイノテック、ベトナム新工場稼働で世界１位の地位固めへ

ＬＧイノテックは２１日、ベトナム北部ハイフォンにあるスマートフォン用カメラモジュールの新工場「Ｖ３」（写真）の建設を終え、稼働を開始したと発表した。中国メーカーとの競争が激化する中、突破口になることが期待されている。ハイフォン生産法人は、ＬＧイノテックが２０１６年９月に設立し、運営を開始したスマートフォン向けカメラモジュールの工場である。ＬＧイノテックは２０２３年７月にＶ３工場の増設に着手し、１０億ドル（約１兆４０００億ウォン）を投資した。Ｖ３新工場の延床面積は１５万平方メートルで、サッカー場２０面分の広さに相当する。ＬＧイノテックは「Ｖ３新工場の増設により、カメラモジュールの生産能力は従来比で２倍以上に拡大した」とし、「顧客企業の大規模な発注量を安定的に供給できる堅牢なグローバル生産体制を整備した」と明らかにした。ＬＧイノテックは、韓国の亀尾（クミ）、坡州（パジュ）工場を高付加価値の新製品開発・生産に、ベトナムの生産法人は汎用製品の開発・生産に注力する方針だ。ＬＧイノテックは、主要顧客であるアップルがサプライチェーンの多角化を進める中、価格引き下げ圧力にさらされている。これまで同社はアップルの主要カメラモジュールの供給企業だったが、中国や台湾の競合他社の供給量が増加している。ＬＧイノテックのカメラモジュール事業を担う光学ソリューション事業部の今年４～６月期の売上高は３兆５２７億ウォンで、前年同期比１７.１％減少した。アップルのｉＰｈｏｎｅ需要の鈍化と中国部品メーカーとの競争激化が要因と分析されている。光学ソリューション事業部は、ＬＧイノテック全体売上高の約８０％を占める。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com