ブレーブス・金河成が６試合連続安打、５連勝導く

金河成（キム・ハソン、３０、アトランタ・ブレーブス）が６試合連続安打を放ち、チームの５連勝に貢献した。金は１８日敵地でのワシントン・ナショナルズ戦に６番ショートで先発出場し、４打数２安打１四球２打点２得点を記録した。ブレーブスは９－４で勝利し、ワシントンでの４連戦をスイープ、さらに直近５試合連続で白星を重ねた。ブレーブス移籍後、この日までに１５試合に出場した金は打率．３２７（５２打数１７安打）を記録している。特に直近５連勝中の打率は５割（１８打数９安打）と絶好調だ。移籍前のタンパベイ・レイズ時代に．２１４だった今季打率も．２５７まで引き上げた。金はブレーブス移籍後、速球系（フォーシーム、ツーシーム、カッター、シンカー）への対応力が向上している。レイズ時代はこれらの球種に対する打率が．１６７だったが、ブレーブスでは．２９６に跳ね上がった。一方、この日サンフランシスコ・ジャイアンツの先発メンバーから外れた李政厚（イ・ジョンフ、２７）は、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの延長１１回表に代走で登場し１得点を記録、チームの５－１勝利に貢献した。ロサンゼルス・ドジャースの金慧成（キム・ヘソン、２６）は出場せず、ドジャースはフィラデルフィア・フィリーズに５－０で快勝した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com