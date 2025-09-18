大谷、今度は史上初の１シーズン「５０本塁打・５０奪三振」

昨年、史上初の５０本塁打・５０盗塁を達成した「スーパースター」大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース）が、再び「５０・５０」を達成した。今度は単一シーズン初となる「５０本塁打・５０奪三振」の快挙だ。大谷は１７日、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に先発投手兼１番で出場した。「投手」大谷は最速１６４キロの速球を武器に、５イニングをノーヒットピッチング。初回２死後にブライス・ハーパーに四球を与えた後は１３人連続で打ち取った。この日５奪三振を加え、シーズン通算奪三振数は５４となった。２０２３年の肘手術から徐々に回復中の大谷は６８球でマウンドを降りた。「打者」大谷は４－６とリードされた８回裏、先頭打者で登場し、デービッド・ロバートソンから右越えのソロ本塁打を放った。シーズン５０号で、２年連続５０本塁打を記録。この一打で史上初の５０本塁打・５０奪三振が完成した。大谷の二刀流の活躍にもかかわらずドジャースは６－９で敗れた。同日、シアトル・マリナーズの捕手カイル・ローリー（２９）はカンザスシティ・ロイヤルス戦で５５号、５６号を連発。１シーズンでのスイッチヒッター最多本塁打記録を更新した。これまでの記録は１９６１年にニューヨーク・ヤンキースのミッキー・マントルが記録した５５本塁打だった。ローリーはまた、ケン・グリフィー・ジュニアが１９９７年と１９９８年に達成したマリナーズ打者の１シーズン最多本塁打記録（５６本）に並んだ。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com