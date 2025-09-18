「軍服姿のプーチン」「兵器支援の米国」　互いに見せつけ合い

「ロシアとベラルーシを侵略から防衛するために必要なあらゆる要素を備える」ロシアのプーチン大統領は１６日、軍服姿でロシアとベラルーシの大規模な合同軍事演習「ザーパト２０２５」を視察した。トランプ米大統領が英国国賓訪問を始めた日に合わせて軍服まで着用して視察に臨んだことから、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対してロシアの軍事力を誇示する狙いとの見方が出ている。また、欧米が求めるウクライナ戦争の停戦交渉に応じる意思がないことを示すメッセージとの分析もある。一方、トランプ政権も同日、欧州の同盟国から資金１０億ドル（約１兆４千億ウォン）を拠出させ、ウクライナに兵器を供与することを決定したと、ロイター通信などが報じた。バイデン前政権が承認した兵器供与はあったが、トランプ政権としては初めての支援となる。● プーチン氏、半年ぶりに軍服姿ロシア国営タス通信などによると、プーチン氏はベロウソフ国防相らを伴い、首都モスクワから東へ約４００キロのニジニ・ノヴゴロドで行われた「ザーパト２０２５」を視察した。軍服姿は３月、ウクライナとの主要な激戦地である南西部クルスク州を訪問して以来、約半年ぶりとなる。「ザーパト」はロシア語で「西方」を意味し、今回の演習がＮＡＴＯを含む西側を標的にしていることを示すものだ。ベラルーシは２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアへの協力を続けている。プーチン氏は「今回の演習には１０万人の兵士が参加し、１万の兵器と装備システムが動員された」と説明した。ベラルーシ政府は参加兵力を約７千人と公表しており、ほとんどがロシア軍であることがうかがえる。３年半以上もウクライナ戦争を続けているロシアが、前線から遠く離れたニジニ・ノヴゴロドでの軍事演習にも大規模な兵力を投入したことは、ロシアの圧倒的な軍事力を誇示するものだと受け止められている。● 米、欧州資金でウクライナ兵器支援ロイター通信によると、コルビー米国防次官（政策担当）は最近、ウクライナへの１０億ドル規模の兵器支援を承認した。これは、欧州の同盟国が資金を出し、ウクライナが米国製兵器を購入する「ウクライナ優先支援要件リスト（ＰＵＲＬ）」制度に基づく。具体的な支援内容は明らかにされていないが、最近ロシアがウクライナに大規模なミサイルや無人機攻撃を仕掛けていることから、防空システム関連の兵器が含まれているとみられる。米国とＮＡＴＯはＰＵＲＬを通じ、今後総額１００億ドル（約１４兆ウォン）規模の兵器を支援する予定だ。イ・ギウク記者 71wook@donga.com