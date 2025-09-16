「ＫＰＯＰガールズ」ＯＳＴが米ビルボード２００で初の１位

ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ! デーモン・ハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）のアルバムが、米国ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で初めて１位を獲得した。１４日（現地時間）発表されたビルボードの予告記事によると、「ＫＰＯＰガールズ」のＯＳＴが、ポップスター、サブリナ・カーペンターの「マンズ・ベスト・フレンド（Man’s Best Friend）」を抜いて、１位に躍り出た。「ＫＰＯＰガールズ」のＯＳＴは、発売初週に８位でチャートインした後、通算７週間、断続的に２位を記録してきたが、今回ついに頂点に立った。収録曲「ゴールデン（Golden）」は現在、ビルボードのメインシングルチャートと英国オフィシャルシングルチャートの両方で１位をキープしている。特に英国では、６週連続で首位を維持し、ビルボード「ホット１００」でも４週間、断続的に１位に輝いている。この結果、「ＫＰＯＰガールズ」のＯＳＴは、ビルボードのメインシングルチャートとアルバムチャートで同時１位を達成する快挙を成し遂げた。一方、ネットフリックスで史上最多の視聴作品となった「ＫＰＯＰガールズ」は、累計視聴数３億回の突破を目前にしている。ネットフリックスの公式サイト「トゥドゥム」によると、３日現在の累計視聴数は約２億６６００万回で、これまでの１位だったドラマ「イカゲーム」シーズン１（２億６５２０万回）を上回る勢いだ。イ・ジユン記者 leemail@donga.com