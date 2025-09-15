英チャート４０位以内にＫＰＯＰが６曲、『ゴールデン』は６週連続１位

「ＫＰＯＰがチャートを支配（dominate）している」（英オフィシャル・シングル・チャート）ネットフリックスのアニメ映画『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』のテーマ曲『ゴールデン（GOLDEN）』が、英オフィシャル・シングル・チャートで６週連続１位を維持するなど、ＫＰＯＰ曲が同チャートの４０位以内に６曲もランクインする快挙を達成した。１２日（現地時間）、英オフィシャル・シングル・チャートによると、『ゴールデン』は同チャートで６週連続１位を記録した。これは２０２０年にＢＴＳ（防弾少年団）の『Dynamite』が記録した３週連続１位を上回る記録だ。『ゴールデン』は現在、米ビルボード「Hot100」チャートでも４週非連続で１位を記録しており、こちらも２０２０年のＢＴＳ『Dynamite』の３週１位を超えた。『ゴールデン』よりも長く「Hot100」で１位を維持したＫＰＯＰ曲は、１０週を記録したＢＴＳの『Butter』だけだ。英オフィシャル・シングル・チャートでは、作中で「ハントリックス」（Huntr/x）と競うグループ「サジャボーイズ」（Saja Boy）の曲『Soda Pop』が４位、『Your Idol』が７位となった。ガールズグループＴＷＩＣＥのメンバー、ジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌うＯＳＴ『Takedown』は２４位に入った。そのほかのＫＰＯＰ曲も上位にランクインした。ＴＷＩＣＥの『STRATEGY』は３５位、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫの『Run』は３７位となり、ＫＰＯＰ曲は合計６曲となった。英オフィシャル・シングル・チャートは「世界を支配する韓国音楽ジャンルに、また新たな画期的な瞬間を記念する週だ」と評した。４０位以下にもＫＰＯＰ曲がある。ＨＹＢＥ（ハイブ）のグローバルガールズグループ「キャッツアイ」の『GABRIELA』は４５位、ＲＯＳＥの『APT.』は５２位に入った。キム・ソミン記者 somin@donga.com