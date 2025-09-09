干ばつに弱い「第２の江陵」、全国に３７の市・郡

江陵市（カンルンシ）が深刻な干ばつで制限給水に突入する中、「第２の江陵」になりうる干ばつに弱い市・郡が全国で３７に達することが分かった。江陵市のように生活用水を供給する水源が１つ以下でありながら、「水道管の漏水率」が江陵市より高い地域のみ集計したものだが、気候変動にともなう「突発干ばつ」に備えるためには、多様な水源の拡充が至急だという指摘が出ている。８日、東亜（トンア）日報が環境部の「上水道統計」と国家干ばつ情報ポータルのデータなどを分析した結果、多目的ダム・用水ダム・貯水池が全くないか１つの地域は、全国の市郡１６１カ所のうち１０７カ所（６６.５％）だった。このうち、生活用水の不足に大きな影響を及ぼす水道管の漏水率（水道管の隙間などから漏れた水の割合）が江陵市（２３.４％）より高い地域は、３７ヵ所に達した。このうちの１ヵ所である慶尚北道尚州市（キョンサンブクド・サンジュシ）には、実際同日、干ばつ注意予報が出された。貯水量までが江陵より少ない地域は５ヵ所だった。代表的な事例は、慶尚北道聞慶市（キョンサンブクド・ムンギョンシ）だ。聞慶は事実上、慶泉（キョンチョン）湖１ヵ所に生活用水を依存しているが、貯水量は１１万立方メートルで、江陵（２０３万立方メートル）の２０分の１の水準だった。上水道の漏水率も３７.９％で、江陵の１.６倍に達する。聞慶に３０年近く居住しているチョン・ジョンホさん（８６）は、「今年は、とりわけ干ばつで白菜がすでに枯れてしまった」と訴えた。盈徳郡（ヨンドクグン）と全羅南道求礼郡（チョルラナムド・クレグン）、忠清北道永同郡（チュンチョンブクド・ヨンドングン）、江原道平昌郡（カンウォンド・ピョンチャングン）の４ヵ所も、江陵より貯水量が少なかった。ソウル大学地球環境科学部のイ・ガングン教授は、「特に地上の水を根源とするダム・貯水池を単一水源に依存することになれば、（江陵市のように）干ばつ時に脆弱になる可能性が大きい」とし、「地下ダムや雨水など、地域別状況に合う代替水源地を用意しなければならない」と話した。イ・スヨン記者 チョン・ソヨン記者 lotus@donga.com