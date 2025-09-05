ブレーブスの金河成、新天地で初本塁打

「オーサム・キム」こと金河成（キム・ハソン、３０・写真）が、アトランタ・ブレーブス移籍後２試合目で逆転決勝点となる３ランを放った。金河成は４日、敵地で行われた試合に７番・遊撃手で先発出場し、４打数１安打を記録。その唯一の安打が、０－１のリードを許していた試合を３－１にひっくり返す３ラン本塁打となった。１点ビハインドの７回表、２死一、三塁の場面で打席に立った金河成は、相手リリーフ投手のドリュー・ポメランツ（３７）の初球ファストボールを捉え、左スタンドへ運んだ。ブレーブスはその後も得点を重ね、５－１で勝利。金河成は決勝アーチの主役となった。金河成が本塁打を放ったのは、タンパベイ・レイ時代の先月１１日、シアトル・マリナーズとの遠征試合以来で２４日ぶりとなる。この一発は今季、ブレーブスの遊撃手が放った初本塁打でもあった。これまで今季１３９試合で同ポジションで出場した５人はいずれも本塁打がなかった。５日は試合がないブレーブスは、６日から本拠地トゥルーイスト・パークで９連戦に臨む。金河成はこの球場で通算１３試合に出場し、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１．０１４と強みを見せている。金慧成（キム・ヘソン、２６、ロサンゼルス・ドジャース）は４日、ピッツバーグ・パイレーツとの遠征試合で０－３とリードされた９回表に代打で登場したが、センターフライに倒れた。ドジャースはそのまま敗れた。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com