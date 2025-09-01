ＢＴＳジョングクの自宅駐車場に侵入した４０代女性を逮捕

アイドルグループ防弾少年団（ＢＴＳ）メンバーのジョングク（本名チョン・ジョングク、２８）の自宅の駐車場に無断侵入した４０代の女性が警察に逮捕された。ジョングクの自宅に無断侵入しようと、玄関の暗証番号を押した３０代の中国人女性は検察に送致された。３１日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、前日午後１１時２０分ごろ、龍山区にあるジョングクの一戸建て住宅の駐車場に侵入した４０代の韓国人女性のＡ氏を住居侵入の容疑で現行犯として逮捕したと明らかにした。Ａ容疑者は、駐車場に入る車に沿って侵入し、防犯カメラを確認していた警備員がこれを発見し、警察に通報したという。Ａ容疑者は取り調べの過程で犯行を認めたという。警察は、Ａ容疑者を１次調査後、３１日正午頃に釈放した。一方、警察は６月１１日、ジョングクの自宅への侵入を試みた３０代の中国人女性のＢ氏を２７日、住居侵入未遂容疑で検察に在宅起訴したと明らかにした。Ｂ容疑者は事件当時、ジョングクの玄関の暗証番号を数回押して侵入を試みた。Ｂ容疑者は、「軍から除隊したジョングクを見るために韓国に来た」と供述したという。Ｂ容疑者が侵入を試みた日は、ジョングクの除隊日だった。チョン・ソヨン記者 cero@donga.com