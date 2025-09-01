国内外４１機関、来年の成長率「１.８％」と予測

国内外の主要金融機関は、今年の韓国経済成長率を１％以下と予測したが、来年と再来年の経済成長率は１％以上になると予測した。３１日、ブルームバーグ通信によると、国内外の４２機関がまとめた今年の韓国の実質国内総生産（ＧＤＰ）の成長率の予測値は平均０.９％だった。政府と韓国銀行の予測値と同じだ。韓銀は、第３四半期（７～９月）はＧＤＰが１.１％成長すると予想した。補正予算の執行による消費拡大で内需がやや回復し、半導体を中心に輸出好調が予測より長く続くという説明だ。このうち４１機関は、来年の経済成長率は今年より大幅に上昇すると予想した。今年上半期（１～６月）の非常戒厳と弾劾政局などで経済成長が難しかったためだ。ウリィ金融経営研究所を除いた４１機関が予測した来年度の経済成長率の予測値は、政府予測と同じ１.８％だった。韓銀の予測値（１.６％）より２％ポイント高かった。一方、１９機関の２０２７年の韓国成長率の予測値の平均は２.０％だった。ただ、１９機関のうち６機関は、２０２７年の経済成長率が来年より低いと予想した。シティグループやスタンダードチャータード、ゴールドマンサックス、ＩＮＧグループなどは、２０２７年の韓国の成長率を来年より引き下げた。韓国の潜在成長率は、これより低いものと評価される。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は６月の報告書で、韓国の潜在成長率は昨年の２.２％から今年は１.９％に下落すると予想した。韓銀の李昌鏞（イ・チャンヨン）総裁は先月２８日、記者懇談会で、「米国のような大国も、２％を越える潜在成長率を持っているが、我が国が１％台以下に落ちることを当然視することは望ましくない」と懸念している。イ・ホ記者 number2@donga.com