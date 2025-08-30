タイム誌「ＡＩ分野１００人」に韓国系女性２人

米国のニュース週刊誌「タイム」は２８日（現地時間）、「２０２５年の人工知能（ＡＩ）分野で影響力を持つ１００人」を発表し、韓国人女性２人が名を連ねた。主人公は米スタンフォード大学教授のチェ・イェジン氏と、米オープンＡＩのモデル行動担当責任者のジョアン・ジャン氏。両氏は、ジェンスン・ファン米ＮＶＩＤＩＡ最高経営責任者（ＣＥＯ）、米オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯ、イーロン・マスク米テスラＣＥＯと肩を並べた。同誌は、今年のＡＩ分野に大きな影響を与えた１００人を、リーダー、革新者、開拓者、構想者の４部門に分けて発表。このうちチェ氏とジャン氏は構想者部門に選ばれた。チェ氏はソウル大学工学部コンピューター工学科を卒業し米コーネル大学で博士号を取得。今年１月からスタンフォード大学の人間中心ＡＩ研究所（ＨＡＩ）に勤務している。コンピューターを用いた言語解析、自然言語処理（ＮＬＰ）分野の権威だ。２０２２年には「天才賞」として知られる「マッカーサー・フェローシップ賞」を受賞した。同誌は「チェ教授はＡＩの人間的帰結に関心を抱く研究者になった」とし、「少数のビックテックが支配する大規模言語モデル（ＬＬＭ）の代替案として注目される小規模言語モデル（ＳＬＭ）を探求するためＨＡＩに合流した」と伝えた。ジャン氏はドロップボックスとグーグルでプロダクトマネジャー（ＰＭ）を務め、２０２１年１２月にオープンＡＩに入社。現在はＡＩモデルの行動と政策を統括している。同誌は「ジャン氏は、ユーザーがＡＩを活用して目標を達成できるよう支援することを自らの使命と考えている」と報じた。一方、リーダー部門にはファン氏、アルトマン氏、マスク氏のほか、孫正義（ソン・マサヨシ）ソフトバンクグループ会長、マーク・ザッカーバーグ・メタＣＥＯ、アンディ・ジャシー米アマゾンＣＥＯ、魏哲家・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）会長、梁文鋒ＤｅｅｐＳｅｅｋ創業者らが名を連ねた。イ・ジユン記者 asap@donga.com