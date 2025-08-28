「終盤に強い打者」文賢彬、読書で「心の筋肉」を鍛える

プロ野球の新人級選手たちは、グラウンドにごみが落ちていれば競うように拾うことがある。大谷翔平（３１・ロサンゼルス・ドジャース）が高校時代に「目標達成表」を作り、その「運」の欄にごみ拾いを記したと知られて以降のことだ。大谷は「他人が無意識に捨てた幸運を拾う行為だ」と語っている。大谷が幸運を呼び込む習慣として挙げたもう一つが「読書」だ。韓国プロ野球で代表的な読書家に挙げられるのが、ハンファ３年目の外野手、文賢彬（ムン・ヒョンビン、２１）だ。文賢彬は「読書の邪魔になる」としてソーシャルメディア（ＳＮＳ）のアカウントまで削除した。彼は「ＳＮＳをやっていると休み時間にスマートフォンばかり見てしまう。やめたら本を読む時間が増え、ストレスも減った」と話す。では、この読書習慣が文賢彬に幸運をもたらしたのだろうか。セイバーメトリクス（野球統計学）では、試合終盤の勝負どころに強い「クラッチヒッター」が存在するのではなく、「そうした場面で運が良い打者がいるだけ」とみなす。そう考えるなら、文賢彬には確かに運が味方した。文賢彬は２６日、高尺（コチョク）でのキウムとのアウェー試合で、１－１の同点だった９回表に決勝ソロ本塁打を放った。これで今季１２本の本塁打のうち５本（４１．７％）を９回に記録したことになる。９回以降に最も本塁打を打っているのが文賢彬だ。この日を含め７回以降に１０本の本塁打を放っている。また７回以降のＯＰＳ（出塁率＋長打率）は１．１７８。今季、７回以降に３０打席以上立った打者の中でトップだ。文賢彬は７回以降に１４９打席に立っている。さらに、７回以降に両チームが１点差以内の接戦を繰り広げている状況でのＯＰＳは１．３１９にまで上昇する。要するに、今季ＫＢＯリーグ最高のクラッチヒッターなのだ。文賢彬は野球選手としては小柄（１７４センチ、８２キロ）と言える。その代わり全身が引き締まった筋肉質で、プレースタイルも堅実。北一（プギル）高在学時代から「ムン石ころ」と呼ばれてきた。さらに読書によって「心の筋肉」まで鍛えられ、「ムン巨石」への道を歩んでいる。ファン・ギュイン記者 kini@donga.com