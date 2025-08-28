第２子出産が９年ぶり増加、昨年７万５９００人で２％増

昨年生まれた第２子の数が、２０１５年以降９年ぶりに持ち直したことが分かった。第２子効果で、今年上半期（１～６月）の出生児数も１２万６０００人を越え、上半期としては過去最大の伸び率となった。統計庁が２７日発表した出生統計によると、昨年の出生児数は２３万８３００人で、前年より３.６％（８３００人）増加した。女性１人が一生産むと予想される平均出生児数の合計出生率は０.７５人（確定値）で、前年より０.０３人増加した。市道別では、全羅南道（チョルラナムド）と世宗（セジョン）市がそれぞれ合計出生率１.０３人で最も高く、ソウルが０.５８人で最も低かった。親の平均年齢は、第１子基準で父が３５.４歳、母は３３.１歳だった。特に、昨年生まれた第２子の数が９年ぶりに持ち直し、全体的な出生率の増加基調に一部影響を及ぼした。昨年生まれた第２子の数は７万５９００人で、前年より２.０％（１５００人）増加した。出生の第２子の数は２０１６年（１５万２７００人）以降、着実に減少し、２０２３年（７万４４００人）に初めて７万人台まで落ちたが、昨年は持ち直しに成功した。ただ、第３子の数は１万６２００人で５.８％減少した。統計庁の関係者は、「最近、多子の恩恵が既存の３人から２人にまで拡大し、第２子を持とうとする両親に前向きな影響を及ぼしたものと見られる」と説明した。これに先立って、政府は２０２３年から子供が２人だけでも、マンション分譲時に特別供給申し込みなど様々な特典を受けられるよう、多子基準を緩和した。最近、国会予算政策処は、仕事・家庭両立のための財政支援が増えたことで、昨年会社員が出産率持ち直しを主導したと分析した。韓国国内の出生児数は、昨年に続き、今年も増加傾向が続いている。同日、統計庁が発表した人口動向によると、６月の出生児数は１万９９５３人で、前年より９.４％（１７０９人）増えた。１９８１年に統計を取り始めて以来、これまでの６月の中では最大の伸び率であり、増加規模としては２０１０年６月（１９０６人）以降最大となっている。今年上半期の累積出生児数は１２万６００１人で、前年同期比８７２１人（７.４％）増加した。出生児の増加率は、今年上半期と第２四半期（４～６月・７.３％）とも過去最高だった。統計庁の関係者は、「昨年第１四半期から続いてきた婚姻増加や３０代女性人口の増加と共に、出産に対する前向きな認識変化が複合的に（出産率上昇に）影響を与えた」とし、「今年下半期まで（出産増加）傾向が続くか見守らなければならない」と説明した。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com