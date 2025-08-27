孫興慜、２週連続でＭＬＳベスト１１

鮮やかなフリーキック（ＦＫ）でロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）のデビューゴールを決めた孫興慜（ソン・フンミン、３３）が、２週連続で米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の「チーム・オブ・ザ・マッチデー」に選ばれた。ＭＬＳは２６日、公式ホームページで今季レギュラーリーグ第３０節のチーム・オブ・ザ・マッチデーを発表し、孫興慜をベスト１１の３人のＦＷの一人に選出した。孫興慜は２４日のダラス戦（１－１）で、右足でカーブをかけたＦＫを決め、ＬＡＦＣ加入後３試合目でデビューゴールを決めた。１７日のニューイングランド戦（２－０、ＬＡＦＣ勝利）ではアシストを記録し、第２９節のチーム・オブ・ザ・マッチデーにも選ばれていた。サッカーデータ専門メディア「FotMob」によると、このデビューゴールにつながったＦＫの期待得点値（ｘＧ）はわずか０．０７。１００回試みてようやく７回成功できる難度だったという。孫興慜のＦＫ弾は、オンラインのファン投票で選ばれる第３０節のベストゴール候補にも入った。わずか３試合でＭＬＳを代表するスターに浮上した孫興慜のおかげでＬＡＦＣも絶大な宣伝効果を得ている。クラブは同日、公式サイトで「『孫興慜効果』は前例のないレベル」とし、「２０２２年にギャレス・ベイル（３６・引退）を獲得した時よりも効果は５倍以上」と強調した。ウェールズ出身のスタープレイヤーだったベイルは、かつてスペインのレアル・マドリード（２０１３～２０２２年）でＵＥＦＡチャンピオンズリーグを５度制した実績を持つ。ＬＡＦＣによると、７日に孫興慜が加入して以降、ホーム戦のチケット需要が爆発的に増え、新たに設けられた立ち見席まで完売となった。クラブは「８月初めのクラブ関連オンラインコンテンツの再生回数は約３３９億８０００万回を記録し、５９４％増加した。クラブ関連の報道件数も２８９％増えた」と明らかにした。ただし比較対象となる期間は示さなかった。ロサンゼルスのコリアタウンには孫興慜を描いた大型壁画が登場し、ユニホーム姿で街を歩く人々も増えている。ＬＡＦＣの韓国系サポーターズグループのメンバーのジョシュ・アンさんはクラブ事務局とのインタビューで「以前は『ＬＡＦＣの試合を観に行く』と言っても友人たちは関心を示さなかった。だが孫興慜が加入してからは『６時間立ちっぱなしでも観たい』と誘うメッセージが来る」と話した。鄭允喆 trigger@donga.com