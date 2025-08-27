李大統領「過去のように『安米経中』はできない」

米国を訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２５日（現地時間）、「韓国が過去のように『安米経中（安全保障は米国、経済は中国）』はできない状況」と述べた。李氏が直接、安米経中路線がもはや有効ではないと断言し、李在明政権の対外政策が米国中心になることを明確にしたのだ。李氏は同日、韓米首脳会談後にワシントンで開かれた戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）の招請演説を終えた後、ジョン・ハムレ所長との対談で「米国が中国について厳しく言えば、封鎖政策を始めるまで韓国は安全保障は米国、経済は中国という立場を取ってきたのが事実」と述べ、このように発言した。李氏は「米国の政策が明確に中国を牽制する方向に進んでおり、韓国も過去のような態度を取ることはできない状況になった」とし、「今では米国のこうした基本的な政策に反する行動や判断をすることはできない」と述べた。尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権の「価値外交」を批判し、国益中心の「実用外交」を掲げたが、韓中経済の密着はもはや困難であることを明確にしたのだ。トランプ政権は韓国をはじめとするインド太平洋の同盟国に対し、経済と安全保障を分離しようとする戦略を放棄するよう圧力をかけてきた。ただし、李氏は「米国も中国と基本的には競争し、激しく対立しながらも、一方では協力する分野では協力しているのが事実」とし、韓国も中国との経済関係を管理する必要があることを強調した。李氏はトランプ氏との会談でも、韓米同盟を中心とした韓日関係の改善、韓米日協力の強化を強調した。李氏は「韓米日３ヵ国の協力は非常に重要だ。トランプ大統領も３ヵ国の協力に重点を置いていると理解している」と述べた。申圭鎭 newjin@donga.com