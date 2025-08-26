イベント上映「ＫＰＯＰガールズ～」が北米ボックスオフィス１位

ネットフリックスのアニメーション「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（）が、北米地域のボックスオフィスで「いきなりトップ」となった。米メディアのバラエティは、「『ＫＰＯＰガールズ～』が２３日と２４日（現地時間）の週末の間、北米劇場街で最大２０００万ドル（約２７７億ウォン）の収益を上げたと試算される」と２４日報じた。これは、公開３週目のホラー映画「Ｗｅａｐｏｎｓ」の１５６０万ドルをはるかに上回る数値だ。特に今回の「ＫＰＯＰガールズ～」のボックスオフィス１位は、正式公開ではないので、なおさら異例といえる。ネットフリックスは、「ＫＰＯＰガールズ～」が６月の公開後、爆発的な人気を集めると、北米と英国、オーストラリア、ニュージーランドなどで、「シング・アロング（ｓｉｎｇ-ａｌｏｎｇ・一緒に歌う）」スペシャルイベントの上映会を開催した。今回のイベントに、北米だけで１７００ヶ所を越える映画館が参加し、１０００回余りのチケットが売り切れたと知られている。一方、「ＫＰＯＰガールズ～」の人気は冷めることを知らず、オリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）は米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード２００」で、４週連続で２位となっている。このチャートに８位でデビューした「ＫＰＯＰガールズ～」のＯＳＴアルバムは、９週間連続でトップ１０入りも果たしている。ビルボードによると、今までこのチャートのトップ１０に９週間以上とどまったＯＳＴは、２０１５年の映画「グレーの５０の影」（１４週）が唯一だった。キム・ミン記者 kimmin@donga.com