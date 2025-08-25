現代・起亜自動車、米国でのエコカー販売台数が１５０万台突破

現代（ヒョンデ）自動車と起亜（キア）自動車が、米国で販売したエコカーが累積で１５０万台を超えた。現代・起亜自動車は２０１１年に、米国でソナタハイブリッドとＫ５ハイブリッドの販売を開始して以来、今年７月まで米国でエコカー１５１万５１４５台を販売したと、２４日明らかにした。それぞれ現代自動車が８７万８２１台、起亜自動車が６４万４３２４台を販売した。現代・起亜自動車は、２０１１年に米国のエコカー市場に進出して以来、２０２２年に５０万台、２０２４年に１００万台の販売を超えている。現代・起亜自動車は、２０２１年にエコカー１１万６３４台を販売し、年間販売台数で１０万台を初めて突破した。以後、昨年に３４万６４４１台に至るまで毎年販売台数が伸びている。今年も１～７月に２２万１５６５台を販売して前年同期（１８万４３４６台）の販売台数を上回り、年間最高業績を上げるものと期待している。これまで、米国で最も多く売れた現代・起亜自動車のエコカーモデルは、１９万７９２９台が販売された現代自動車のツーソンハイブリッド（写真）だった。さらに、△現代自動車のソナタハイブリッド（１９万２９４１台）、△起亜ニーロハイブリッド（１８万３１０６台）、△起亜スポーテージハイブリッド（１２万９１１３台）の順だった。現代・起亜自動車の関係者は、「今後、米市場に新型パリセードハイブリッドとＥＶ４などを発売し、エコカーのラインナップを増やす」と述べた。イ・ウォンジュ記者 takeoff@donga.com