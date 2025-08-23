「ＫＬＰＧＡ王中王」を掲げたウィミックス選手権、２年で存亡の危機に

２０２３年に韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーの「王中王戦」を自称して始まったウィミックス選手権が、わずか２年で事実上の廃止手続きに入った。初代大会の優勝賞金は８億ウォンだったが、２年で１億ウォン水準にまで縮小し、存亡の危機に陥った。２２日、東亜（トンア）日報の取材を総合すると、大会主催社であるゲーム企業の「ウィメイド」は同日までに優勝賞金など総額賞金を公表できていない。ＫＬＰＧＡツアーの関係者は「ウィミックス選手権はＫＬＰＧＡツアーが公認するだけの『イベント大会』にすぎない。したがって、ツアーが賞金額を強制する理由もなく、いつまでに規模を決めろという期限も存在しない」と話した。「ウィミックス・コイン」の上場廃止が決定的だった。この大会の賞金はウィメイドが発行する暗号試算ウィミックス・コインで支払われる。賞金総額は１００万ウィミックスで、優勝賞金は２５万ウィミックスだった。ウィメイドは相場の下落に備え、１ウィミックス当たり５００ウォンで計５億ウォンをＫＬＰＧＡツアーに保証していた。だが今年６月にウィミックス・コインが上場廃止となり、大会の賞金総額は５億ウォンにまで下がった。ウィミックス選手権が初開催された２０２３年、イ・イェウォン（２２）が優勝した際には、選手間での反応は爆発的だった。ＫＬＰＧＡツアーで活躍する選手の一人は「ウィミックス選手権は４ラウンドではなく２ラウンド大会だけど、２日間好成績を出せばメジャー大会以上の賞金が手に入るのが大きな魅力だった」と振り返った。出場に必要な「ウィメイド・ポイント」の確保にも選手の関心は高かった。しかし昨年の優勝者のキム・ミンソン７（２２）が約３億ウォンの賞金を手にして以来、選手たちの関心は急速にしぼんだ。今年もトップランカーの間では「この大会に参加するメリットがない」との声が出ている。ＫＬＰＧＡツアーのプレイヤーの一人は「我々は賞金だけを目当てに出場するわけではないが、ＫＬＰＧＡツアー公式戦でない大会にあえて出場する理由はない。賞金総額５億ウォン規模の大会に出場しようとするトップランカーは誰もいないだろう」と語った。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com