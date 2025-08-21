燃えるスペイン…最高気温４８度、１５日間で１１４９人死亡

極端な猛暑と各地で発生した山火事により、スペインとポルトガルが位置するイベリア半島が燃えている。人的・財産的被害も雪だるま式に拡大している。スペインのカルロス３世保健研究所の分析によると、今月３日から１８日まで続いた猛暑により、１９日時点でスペインだけで少なくとも１１４９人が死亡したと集計された。死亡者の大半は６５歳以上の高齢者や基礎疾患のある人、猛暑を含む異常気象に脆弱な層だ。スペインでは１ヵ月前の７月にも猛暑で少なくとも１０６０人が死亡した。昨年７月より５７％増加した。猛暑が続くスペイン南部では、今月に入って、日中の気温が４０〜４５度の「灼熱地獄」が続いている。１７日にはムルシアの街頭に設置された温度計が４８度を記録した。猛暑と干ばつがもたらした山火事の被害も深刻だ。欧州森林火災情報システム（ＥＦＦＩＳ）によると、スペインでは今年だけで火災により少なくとも４人が死亡した。特にソウル（約６０５.２平方キロメートル）の６倍を超える３８万２千ヘクタール（約３８２０平方キロメートル）の土地が灰になった。サンチェス首相は１９日、火災被害が特に深刻な西部エストレマドゥーラを訪問した。サンチェス氏は「極端な暑さが山火事の拡大を加速させた。最大限の注意を払ってほしい」と呼びかけた。山火事の影響で、世界的な観光名所である巡礼道、カミーノ・デ・サンティアゴの一部区間も通行止めとなった。首都マドリードとガリシア州を結ぶ一部鉄道の運行も停止となった。山火事が急速に広がっている数十の村には避難命令が出された。隣国ポルトガルでも猛暑が続いており、大規模な山火事が発生し、少なくとも２人が死亡し、２３万５千ヘクタール（約２３５０平方キロメートル）が焼失した。これは過去の年平均の山火事被害面積の５倍に達する。イム・ヒョンソク記者 lhs@donga.com