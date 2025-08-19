バドミントンの安洗瑩、パリ世界選手権での大会２連覇に意欲

「過去は忘れて、今に全力を尽くしたい」１年ぶりにフランス・パリを再び訪れるシャトルコックの「天才」安洗瑩（アン・セヨン、２３）は１８日、忠清北道（チュンチョンブクト）の鎮川（チンチョン）選手村で開かれたバドミントン韓国代表のメディアデーに出席し、世界選手権女子シングルス２連覇への意欲を語った。安洗瑩は直前の２０２３年デンマーク・コペンハーゲン大会で、韓国選手として初めて女子シングルスを制した。今年の世界選手権は２５日からフランス・パリのポルト・ド・ラ・シャペル競技場で行われる。昨年のパリ五輪で金メダルを首にかけた場所でもある。さらに今年、フランスで開かれた世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）ワールドツアーのオルレアン・マスターズでも優勝しており、「フランスでは良い成績を続けて出してきた。今回もとても楽しみにしている」と語った。安洗瑩は先月の中国オープン（スーパー１０００）の準決勝で膝を負傷して棄権した。今季のスーパー１０００大会（マレーシアオープン、インドネシアオープン、全英オープン）でいずれも優勝した安洗瑩が、この大会でも勝てばＢＷＦワールドツアー発足（２０１８年）以来初の「スーパー１０００スラム」達成となるところだった。しかし世界選手権に集中するため無理を避けたという。安洗瑩は、「厳しい練習にも耐えられるほどコンディションは戻った。心配しなくて大丈夫」と話した。２０２３年大会で韓国選手として２４年ぶりに２冠（男子ダブルス、混合ダブルス）を達成した徐承宰（ソ・スンジェ、２８）は、今年は金元昊（キム・ウォンホ、２６）とペア組んで男子ダブルスだけに出場する。徐承宰は昨年のパリ五輪混合ダブルス準決勝で、蔡侑玎（チェ・ユジョン、３０）とペアを組んだが、チョン・ナウン（２５）と組んだ金元昊に敗れ、結局無冠に終わった。徐承宰は「元昊に『去年はパリでお前の方が良かったから、今回は俺を引っ張ってもっと良い成績を出せるよう頑張ろう』と冗談を言った」と話した。金元昊も「承宰さんが前回の世界選手権で優勝しているので、『承宰さんを信頼してついていく』と話した」と笑顔を見せた。韓国は２０２３年大会で金３、銅１を獲得し、１９７７年に始まった同大会で過去最高の成績を残した。今年６月に就任した朴柱奉（パク・ジュボン）代表監督は「後輩たちが２年前の成果を引き継げるよう、全力を尽くしたい」と話した。鎮川＝イム・ボミ記者 bom@donga.com