BLACKPINK、１１月に３年ぶりに新アルバム　「メンバーたちが一生懸命準備」

ガールグループのBLACKPINK（写真）が今年１１月、３年ぶりに新しいアルバムでカムバックする見通しが高まっている。BLACKPINKが年末に新しいアルバムをリリースすることになれば、２０２２年９月の２回目のレギュラーアルバム「Born Pink」以来、３年余ぶりのこととなる。ＹＧエンターテインメントの梁鉉錫（ヤン・ヒョンソク）総括プロデューサーは１８日、公式ブログに掲載した映像で、「遅くとも１１月には、アルバムが出てほしいという意見を表明している」とし、「（BLACKPINKの）メンバーと担当プロデューサーの皆が一所懸命に準備している」と伝えた。現在BLACKPINKは、先月の京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）での公演を皮切りに、ワールドツアー「デッドライン（DEADLINE）」を行っている。米国とフランスなどを経て、１５日と１６日（現地時間）は、「ポップの聖地」と呼ばれる英ロンドンのウェンブリー・スタジアムでも公演を行った。Ｋポップのガールズグループが、ウェンブリーで単独公演を開いたのは初めてだ。一方、先月１１日に発表した新曲「JUMP」は、英オフィシャルシングルチャート「トップ１００」と米ビルボードメインシングルチャート「ホット１００」で依然として順位に名を連ねている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com