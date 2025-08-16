元ネクセン所属の金河成と李政厚、ジャイアンツとレイズの３連戦で再会

韓国プロ野球ネクセン（現キウム）の先輩後輩の仲で、親しい「コリアン・ビッグリーガー」同士の金河成（キム・ハソン、３０、タンパベイ・レイズ、左写真）と李政厚（イ・ジョンフ、２７、サンフランシスコ・ジャイアンツ、右写真）が１年４カ月ぶりにグラウンドで顔を合わせる。米大リーグのジャイアンツは１６日から３日間、米カリフォルニア州サンフランシスコのオラクル・パークでレイズを迎え、ホーム３連戦を行う。１６日に李政厚と金河成がそろって出場すれば、４９４日ぶりに同じ試合で並んでプレーする姿が見られることになる。昨年、両者は３月２９日～４月１日、４月６～８日など計７度対戦した。当時、金河成は同じナ・リーグ西地区所属のサンディエゴのユニホームを着ていた。李政厚は、自身の大リーグデビュー戦で開幕戦だった３月２９日のサンディエゴ・パドレス戦で１番センターとして先発出場し、金河成の目の前でデビュー初安打を放った。３０日には５打数２安打で複数安打を、３１日にはデビュー初本塁打も記録した。金河成もジャイアンツ戦４試合で１本塁打を含む６安打、３打点、４得点と活躍した。４月６日からの３試合では、李政厚、金河成ともに１１打数１安打にとどまった。その後、李政厚と金河成は負傷で離脱し、しばらく対戦は実現しなかった。李政厚は昨年５月１３日のシンシナティ・レッズ戦で外野守備中に左肩を負傷し、早くもシーズン終了となった。金河成も同年８月１９日のコロラド・ロッキーズ戦で相手投手の牽制球に対して一塁へスライディングした際、右肩を痛めて手術を受けた。李政厚は今季開幕戦からレイズへ移籍した金河成は先月５日のミネソタ・ツインズ戦で復帰した。今季レギュラーシーズンで二人が顔を合わせるのは、この３連戦のみ。両チームとも勝率５割未満で、ポストシーズン進出の可能性も低い。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com