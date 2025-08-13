李政厚、ダルビッシュとの「ミニ韓日戦」で１安打１三振

５０１日ぶりに再び実現した李政厚（イ・ジョンフ、２７、サンフランシスコ・ジャイアンツ、写真左）とダルビッシュ有（３９、サンディエゴ・パドレス、写真の右）の「ミニ韓日戦」は、今回も１安打１三振に終わった。李政厚は１２日、サンディエゴ・パドレスとの米大リーグ（ＭＬＢ）本拠地試合に６番・中堅手で先発出場し、相手先発のダルビッシュと投打で対峙した。２回裏の第１打席では内野安打で一塁に出たが、５回裏の第２打席では空振り三振に倒れた。李は３打数１安打で試合を終え、ジャイアンツは１―４で敗れた。ダルビッシュは、李が大リーグで初めて対戦した投手でもある。李は昨年３月２９日の開幕戦１回表の初打席でダルビッシュに見逃し三振を喫したが、５回表の第３打席ではメジャー初安打を放った。大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース）は同日、敵地で行われたロサンゼルス・エンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」試合で８回表に今季４２号のソロ本塁打を放った。この一発は、大谷が古巣エンゼルスの本拠地で放った通算１００本目の本塁打でもあった。本塁打王争いを繰り広げるカイル・シュワーバー（３２、フィラデルフィア・フィリーズ）も同日４２号を放ち、大谷はナショナル・リーグ本塁打単独トップには立てなかった。大リーグ全体ではカイル・ローリー（２９、シアトル・マリナーズ）が４５本で１位、大谷とシュワーバーが２位タイにつけている。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com