４５歳ローズが３ホール目にプレーオフ制し１２勝目、ＰＧＡプレーオフシリーズ第１戦

「アメージングな９０分だった。今も自分の力を最大限に引き出せば十分に競争力があると考えている。世界最高の選手たちと競い、再び優勝できてうれしい」ベテランゴルファーのジャスティン・ローズ（４５・イングランド）は、１１日に終了した米男子ツアー（ＰＧＡ）のプレーオフシリーズ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権（パー７０）で優勝した後、こう語った。ローズは同日、米テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウィンドで行われた最終ラウンドで３アンダー６７をマーク。通算１６アンダー２６４でＪ．Ｊ．スポーン（３５・米国）と並び、３ホール目までもつれ込んだプレーオフ（ＰＯ）の大接戦を制して勝利した。ＰＯ１、２ホール目ではパーとバーディーで決着がつかず、３ホール目で３メートル強のバーディーパットを沈めた。スポーンの２メートルのバーディーパットがカップを外れ、ローズの優勝が決まった。４５歳という年齢を考えれば驚異的な集中力だった。この日、１４番（パー３）から４連続バーディーを奪うなど、３ホールまでのＰＯを入れた最後の８ホールで計６バーディーを量産。この９０分間のアメージングな時間が、彼に優勝トロフィーをもたらした。２０２３年２月のＡＴ＆Ｔペブルビーチプロアマ以来、２年６ヵ月ぶりで、ＰＧＡツアー通算１２勝目となった。４５歳１１日のローズは、今回の優勝でＰＧＡツアー史上２番目の年長プレーオフ優勝者となった。この部門の記録は、２００８年に４５歳６ヵ月１０日でプレーオフで２勝を挙げたビジェイ・シン（６２・フィジー）が持つ。男子ゴルフ世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー（２９・米）が２才だった１９９８年にプロデビューしたローズは、２７年が経った今も若手との競争でまったく引けを取らない。昨年のメジャー戦の全英オープンで２位、今年最初のメジャー戦のマスターズではローリー・マキロイ（３６・北アイルランド）とプレーオフの末に２位になるなど全盛期に匹敵する実力を維持している。キム・シウ（３０）は通算８アンダー２７２で１４位タイ、任成宰（イム・ソンジェ、２７）は７アンダー２７３で１７位タイだった。キム・シウと任成宰はそれぞれフェデックスカップランキング４１位と２５位となり、上位５０人が出場するプレーオフシリーズ第２戦ＢＭＷ選手権への出場権を獲得した。任寶美 bom@donga.com